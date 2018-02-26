Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için ne dediler?

Dün akşam Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan ve Beşiktaş’ın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan derbi sonrası futbol adamlarının yorumlarını derledik

Cem Dizdar

“Beşiktaş’ın Atiba-Medel’li orta sahası savunma açısından güçlüyse de oyunu kurgulama konusunda da bir o kadar sıkıntılı. Üstelik Topal-Souza gibi Fenerbahçe oyununun en güçlü yanına karşıydılar. Bu nedenle ilk 25 dakika Fenerbahçe daha iyi bildiğini daha doğru oynadı ve golü de buldu. Ardından Şenol Güneş, stoper Tosiç’ten itibaren takımın sol tarafını voleybol düzeniyle şöyle bir kaydırınca denge değişti. Gerçek kimliğine ulaşan Beşiktaş rakibini geri itip maçı yeniden başlattı!”

“Maçın starı Şenol Güneş oldu. Gerek saha içi yerleşimi değiştirirken, gerekse oyuncu değişikliklerinde tam isabet sağladı. İlk 25 dakika sonrasındaki her dokunuşu Beşiktaş’ı daha arzulu daha eğlenceli hale getirdi.

Rıdvan Dilmen

“Fenerbahçe maça o kadar olgun başladı ki, Kadıköy’de oynadığımızı sandım. Hakem ilk yarıda skoru etkileyecek iki hata yaptı ve takdir hakkı Beşiktaş’a döndü. Fenerbahçe’nin attığı golde Fernandao 25-30 metre önde gibi görünüyor. Quaresma’nın pozisyonunda da Isla’nın müdahalesi var, penaltı gibi görünüyor.”

“Şenol Güneş futbolcularına ‘Kaybedersek lig bizim için bitiyor’ dedi, risk aldı. Bu önemli.”

“Fenerbahçe’nin en büyük hatası pas yapmaması. Topu tutmayı beceremedi. Şenol Güneş, pas oyununu yaptığı değişikliklerle bozdu.”

“Quaresma iç saha süperstarı. Sol bekin olmaması da işini kolaylaştırdı. Fenerbahçe’de oyuna giren oyuncularda solak yoktu.”

“Mehmet Topal’ın kafasına cisim atıldı. Hakem ondan sonra maçı iptal etse ne olacak? Avrupa’da öyle maç oynanır mı? Nazik mi diyeceksiniz yine kendinize?”

Mehmet Demirkol

“Fenerbahçe, 40 metreden attığı bir şut dışında rakip yarı sahaya bile doğru dürüst giremedi. Güneş’in kaliteli ve sonuç veren dokunuşları iki takım ve iki teknik direktör arasındaki kalite farkını da ortaya koydu. Münih şoku Güneş’i kendisine getirmiş belli ki. Hem de fazlasıyla.”

“Güneş, Quaresma’yı rahatlatmak için her şeyi yaptı. Onun markaja girmemesi için dizayn edilmiş bir oyun bu. Bu oyunda hem pasör hem de dün şutör olarak harikaydı. Kameni’nin çıkardığı trivelası attığı golden daha iyiydi. Son golü ise Kamerunlu’yu paralize etti.”

“Beşiktaş, Fenerbahçe’nin iki katından fazla pas yaptı. 5 katı orta, 6 katı korner. İki katından fazla da şut. Ancak iki takımın isabetli şut sayısı aynıydı. Beşiktaş’ın bu senesini işte bu anlatıyor. Böyle bir oyundan normalde tarihi bir fark ve liderlik çıkmalı.”

Şenol Güneş

“Oyun olarak üstündük. Rakibin gücünü biliyorduk. Savunma anlayışı ve baskısını iyi biliyorduk. 1-0 mağlup duruma düşmemize rağmen kazanmak bizim için güzeldi. Yorulduk ama mutlu olarak ayrıldık. Oyuncularımın hepsine, yetenek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi taraftardı. Oyundan hiç düşmediler. Rakibin direncini kırmak da bizim için önemliydi. Bu maçtan sonra da formsuz olduğum söylenecek. Bugün benim bir şey yaptığım yok, bana göre taraftar benden fazla iş yaptı. Puan kayıplarımız oluyor, hatalarımız oluyor. Değişiklikler sonuç olarak yansıdığı zaman güzel oluyor. İlk golü zorla yedik, ikinci golü de az daha zorla yiyorduk. Her maçta bunları yapıyoruz. 20 pozisyona giriyorsak, zor gol atıyoruz. Kaçırdığımız ve yediğimiz gollere baktığınız zaman oyun üstünlüğünden kayıplarla döndük. Ama bugün olmadı. Bir pozisyonda yine golü yiyorduk, Allah’tan takımın en uzun boylu oyuncusu (!) geldi de kafayla topu çıkardı.”

“Biz olmasak bile oyuncular çıkıp topunu oynar. Bugün oynamayan oyuncular tabii ki bizim için önemli ama oynayanlar önemli. Mesela Tolgay’ın oyundan düşmesini beklerken, tam tersine bir anda motoru açıldı. Bundan çok daha fazla pozisyona girdiğimiz, az pozisyon verdiğimiz maçlarda puan kayıpları yaşadık. Bu nedenle benim formsuz olduğum yönünde eleştiriler yapılacak. Biz kendimizi ligdeki her maçta favori görüyoruz. Bayern maçında favori olarak çıkmadık. Direndik ama ikinci yarıda düştük oyundan. Perşembe günü de maçımız var, hafta sonu da var. Önemli rakiplerle oynayacağız. Ofsattan golle kaybedebilirdik, Ricardo’ya penaltı da vardı. Ama bunları konuşmaktansa niyeti okumak önemli. Dikkatli konuşuyorum. Disiplin Kurulu’na gittiğim için kendimden utanç duyuyorum.”

“Rakiple boğuşabilecek oyuncularımız vardı. Babel düşündüğümün altında oynadı. İçeriye girebilecek bir oyuncuydu. Vagner de ezildi biraz orada. Adriano’yu öne çekip, Tosic’i kenara aldık. Negredo oyuna girdi, Caner’i oyuna aldım. Sağdan ve soldan orta gerekiyordu. Çünkü merkezi iyi kapatan bir rakip vardı karşımızda. Attığımız ortaların etkili olması için, forvetlerin de etkisinin olması gerekiyordu. Bu maçta takımın fiziki olarak ne kadar gideceğini ben de bilmiyordum. Soru işaretleri vardı. Bazı oyuncular daha etkili oldu.”

“Bu maçı kazanarak averajla da olsa Fenerbahçe’yi yakaladık ve 3. sıraya çıktık. Bizim açımızdan iyi bir yer değil tabii ki bu. İkinci yarıdaki 4 puan kaybı bizim için iyi olmadı. Bizim maçtan önce Bursa’nın sahası halı gibiydi, bizden sonraki maçta yine halı gibi oldu. Hatalar da yaptık burada. Ne kadar güzel futbol oynanırsa, o kadar iyi olur. Şu anda önümüzde Başakşehir ve Galatasaray var, onları yakalamak istiyoruz. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor’un iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Maç sıkışıklığı var ve olacak da. Rakiplerin oynamadığı bir hafta içi durumu var. Büyük takım olmanın karşılığı bu. Kenarda oynayabilecek oyuncular da var. Bunlarla birlikte bu dönemi aşmak niyetindeyiz. Önce kupa maçı, arkasından lig maçları var.”

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