Beşiktaş-Galatasaray derbisinden bir Metin Oktay anısı

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbilerin tarihini araştırırken denk geldik; zamanın baskı imkanlarından sebep flu bir fotoğrafta Metin Oktay’ın yüzü seçiliyordu

1967 yılının kış ayları. Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi… Metin Oktay, dönemin teknik direktörü Gündüz Kılıç’la yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden sık sık kadro dışı kalıyor. Ancak futboluyla olamasa da insanlığıyla neden “Taçsız Kral” olduğunu gösteriyor.

Milliyet Gazetesi’nden Hüseyin Kırcalı’nın haberi:

Dün İstiklal Caddesi’nde siyah pardesülü, genç bir adam; elinde bir kumbara ve bir de torba dolaşıyor, keskin bakışları ile hemen herkesin yakalarını kontrol ediyor, sonra da boş gördüğünün yakasına bir rozet takıveriyordu… Bu, Galatasaray’ın Beşiktaş maçı arifesinde kadro dışı bıraktığı Metin Oktay’dı… Yoksullara Yardım Derneği’nin üç günlük kampanyası için çalışıyordu.

“Hayırlı bir iş, üstelik de zevkli” diyordu Metin… Elindeki kumbarası da dolmak üzereydi, çünkü Metin’i gören yakasında rozet de olsa çıkarıyor, hiç olmazsa biraz konuşmak ümidi ile yanına yaklaşıyordu.

“Galatasaray-Beşiktaş maçı ne olur?” diye sorduk. “Göreceksiniz Galatasaray kazanacak” diye cevap verdi. Kendisi de maçı Ali Sami Yen Stadı’nın tribünlerinde, yakasında rozetiyle izleyecek.”

04.03.1967

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