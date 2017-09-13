Beşiktaş, Porto ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla beraber 7’nci kez bu arenada boy gösterecek…

1992 yılındaki format değişikliğiyle beraber UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla anılan turnuvada 5 Türk takımı ülkemizi temsil etti. Galatasaray 14, Beşiktaş ve Fenerbahçe 6, Bursaspor ve Trabzonspor ise 1’er kez Şampiyonlar Ligi’nde sahne aldı. Beşiktaş, Porto ile oynayacağı maçta bu sayıyı 7’ye çıkarmış olacak.

Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor gruptan çıkamadı

Beşiktaş 1997-98 sezonunda Bayern Münih, PSG ve Göteborg’la aynı grupta yer alıp grubu 3’üncü sırada tamamladı. 2000-01 yılında , Barcelona, Leeds, Milan’la eşleşti ve grubu sonuncu sırada tamamladı. 2003-04 sezonundaysa Chelsea, Lazio ve Sparta Prag’la eşleşen siyah beyazlılar grubu 3’üncü sırada bitirdi. 2007-08 sezonunda Liverpool, Marsilya ve Porto’nun yer aldığı grubu son sırada bitirdi. 2009-10 sezonunda da aynı senaryo gerçekleşti ve Manchester United, CSKA Moskova, Wolfsburglu gruptan sonuncu ayrıldı. 2016-17 sezonunda Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev’le eşleşen Beşiktaş, grubu 3’üncü sırada tamamladı.

Trabzonspor 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadelelerinde boy gösterdi. Otoritelerin beklentisinin dışında iyi bir performans sergileyen Trabzonspor, İtalya’da İnter’i mağlup edip Avni Aker’de berabere kaldı. Yalnızca 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer grubu 3’üncü sırada tamamladı.

Anadolu’dan çıkan başka bir şampiyon Bursaspor 2009-10 sezonunda Manchester United, Glasgow Rangers ve Valencia’yla aynı gruba düştü. İlk Şampiyonlar Ligi deneyiminde oldukça zorlanan Bursaspor grubu 1 puanla son sırada tamamladı.

En çok maça çıkan takım Galatasaray!

Türk takımları Şampiyonlar Ligi’nde 192 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakalarda karnemiz pek iyi sayılmaz. 48 galibiyet, 44 beraberlik, 100 yenilgi yaşadık. Attığımız 184 gole karşın kalemizde 336 gol gördük.

Galatasaray 104 kez sahaya çıkarak bu konuda lider. Fenerbahçe 40, Beşiktaş 36, Bursaspor ve Trabzonspor da 6’şar kez sahaya çıkan Türk takımları oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Şampiyonlar Ligi statüsünde üst seviye olarak çeyrek final görebildik. 2 kez Galatasaray 1 kez de Fenerbahçe bu başarıyı yakaladı. Galatasaray 2000-01 sezonunda Lucescu, 2012-13 sezonundaysa Fatih Terim’le bu sevinci yaşadı. Fenerbahçe 2007-08 sezonunda efsane Brezilyalı Zico’yla çeyrek final oynama başarısını gösterdi.

İlk gol Cihat Aslan’dan

13 Nisan 1994’te oynanan Galatasaray-Spartak Moskova maçında Cihat Aslan, hem Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atan ilk Türk futbolcu hem de Galatasaray’ın Avrupa Kupaları’ndaki 100’üncü golünü atan isim oldu.

Beşiktaş Porto ile oynayacağı maçla beraber yeni bir serüvene çıkıyor. Umarız ki hem Türk futbolu hem de Beşiktaş için umut dolu bir sezon olur…

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