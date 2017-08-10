Yeni sezon öncesi Beşiktaş’ın oyun planı FFT’nin masasında!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 13 Ağustos Pazar günü Antalyaspor maçı ile lige merhaba diyecek. Önemli transferler ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş üst üste 3’üncü şampiyonluğunu kazanmak için 2017-18 sezonunda boy gösterecek. Peki Beşiktaş’ın oyun planı nasıl olacak?

Gelenler-Gidenler

Pepe, Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Atınç Nukan ve Utku Yuvakuran ile sözleşmeler imzalandı. Geçen sene İnter’den kiralanan Caner Erkin’in İtalyan kulübünden bonservisi alındı ve resmen Beşiktaşlı oldu. Pedro Franco, Denys Boyko, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre ise kiradan dönerek tekrar takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş’ın oyun planı da bununla birlikte şekillenmeye başladı.

Geçen sezonun yıldız ismi Marcelo 7 milyon euro bedelle Fransız devi Olympic Lyon’a transfer oldu. Bir başka ayrılık forvet mevkiinde yaşandı. Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar ve Çin’den kiralanan Demba Ba kulüplerine geri döndü. Atiba ve Oğuzhan’ın gölgesinde kalan Gökhan İnler ise ligin güçlü ekiplerinden Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Forma şansı bulamayan diğer iki isim Ömer Şişmanoğlu ve Rhodolfo kulüpten ayrılan diğer isimler oldu.

Takım Şablonu

Beşiktaş, Şenol Güneş ile farklı bir kimliğe büründü. Güneş öncesi 4-2-3-1, 4-4-2 ya da 4-3-3 ile sezon içinde taktik geçişleri yapan “siyah beyazlılar” istediği tempoyu bir türlü tutturamıyordu. Şenol Güneş ilk iş olarak 4-2-3-1 sistemini oturtmaya karar verdi. 2 sene boyunca bunun da meyvesini kupalar kazanarak aldı.

Güneş, sistem üzerinden oyuncu transfer ederek başarılı bir işe imza attı. Fakat bazı sorunlar da yok değil. Lig öncesi defans alarm vermeye başladı. Hazırlık kampında oynanan 5 hazırlık maçında 13, Süper Kupa finalinde ise 2 gol yiyerek 6 maçta 15 golü kalelerinde gördüler. Geçen sezon ligde 34 maçta 30 gol yediklerini düşünürsek bu veri Beşiktaş için karamsar bir tablo oluşmasına neden oluyor. Marcelo’nun gidişi sonrası Pepe’nin yanına gelecek isim merak konusu. Kulislerde Medel ismi geçiyor. Pepe-Medel tandeminin Avrupa standartlarında bir tandem olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu isim Medel ya da başkası olur bilinmez ama yönetim oraya Mitrovic-Tosic-Necip, Atınç gibi isimlerle devam ederse özellikle Avrupa’da Salı-Çarşamba geceleri korkulu rüyalar görebilir.

Bir başka konu yaş… İlk 11 başlama olasılığı yüksek 8 oyuncu 30 yaş ve üzerinde. Atiba (34), Pepe (34), Quaresma (33), Adriano (32), Gökhan (32), Tosic (32), Negredo (31), Babel (30)… Üç kulvarda Beşiktaş’ın buna nasıl bir önlem alacağını bekleyip göreceğiz.

Beşiktaş’ın oyun planı orta sahada kalabalık olmayı gerektiriyor. En büyük kozları Atiba-Oğuzhan ve Talisca olacak. Anderson Talisca’nın etkileyici sol ayağı, oyun zekası ve kanat özelliğinin de olması Beşiktaş’ın 2’inci bölgeden 3’üncü bölgeye geçişişini kolaylaştırıyor. Kanat oyuncularına baktığımızda Lens, Quaresma, Babel, Orkan ve Gökhan Töre isimlerini görüyoruz. Hem orta özelliği olan hem de içeri kat eden isimlerin harmanlandığı kanat oyuncularından teknik ekip maksimum verimi alacaktır. Burada devreye Beşiktaş’ın yeni transferi Alvaro Negredo giriyor. Kanatlardan gelecek topları iyi değerlendirebilecek, orta sahada indireceği toplarda onları boşa harcamayacak oyuncu grubuna forvet olmak Negredo için rüya gibi olacaktır. Geçen sezonu 47 maçta 24 gol atarak tamamlayan Cenk Tosun’un Negredo ile gireceği forma rekabeti en çok Güneş’in yüzünü güldürecektir. Bazı maçlarda 4-4-2 sistemini görmek ise bizim için sürpriz olmayacaktır. Cenk’in maç içindeki taktik rotasyonunda kanat forvet olarak yer alabileceğini ve bunun daha önce de denendiğini eklemekte fayda var.

Takım boyunu 35-40 metreye kadar başarılı bir şekilde düşüren Beşiktaş’ın bu başarısı bu sezon ki kadroyla da devam ederse yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır. Vodafone Park’ta taraftarının itici gücünü de arkasına alarak rakip kalede kurduğu baskı ile alkışı hak eden Güneş ve öğrencileri lige yine büyük bir zevk katacaktır.

Yazı Burak Özgül

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