Maç bittikten sonra ne diyeceklerini merak ederek kumandaya sarıldığımız futbol yorumcularının Beşiktaş’ın Porto galibiyeti hakkında söylediklerini derledik

Mehmet Demirkol

“Sadece bizim açımızdan değil, Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı Beşiktaş’ın galibiyetidir.”

“Beşiktaş’ın Porto galibiyeti tesadüfle açıklanabilecek bir şey değil. Soğukkanlı doğru bir oyun ortaya koydu. Hakikaten ayakta alkışlayalım. Tam bir şov oldu. Beşiktaş grup maçlarının ilk devresi bittiğinde çok rahatlamış olabilir. Çünkü oyun bunu anlattı bugün. Cenk Tosun harika oynadı. O vuruşa cüret etmek ve vurmak… Casillas 2 gün uyuyamaz artık. Cenk Tosun çok farklı bir konuma geldi. Güçlendi, gelişti. Geçen sene böyle değildi mesela. Artık birinci forvet benim diyor ve bunu her dakika gösteriyor. Negredo’nun önünde Cenk gibi birisi olmasa belki kendini gösterme fırsatı bulabilir. Cenk çok iyi durumda. Bu Negredo’nun başarısızlığı değil Cenk’in başarısı. Premier Lig’de bir takıma sorun bakalım Cenk’i mi isteyecekler, Negredo’yu mu? Cenk, Türk gençleri için örnek bir sporcu. Yabancı sınırları tartışmalarını geçin ya. Adamın biri çıkıyor ve yapıyor. Bunu da lafla da yapmıyor. Başka bir insana dönüştü. Cenk Tosun sadece Negredo’yu değil birçok önemli forveti keser şu anda. Birinci sınıf santrfor seviyesine yaklaştı. Sadece attığı gollerle değil oyunun içinde de çok iyi performans sergiliyor.”

“Porto’nun baskı kurduğu dakikalarda oyundan en son çıkacak kişi Oğuzhan’dı. Kağıt üstünde hiç akla yatmıyor. Ancak onun çıkıp Medel’in girmesi işe yaradı. Beşiktaş topa hakim olamasa da Atiba – Medel ikilisi oyunu dengeledi. Bazen herkesin düşündüğünden farklı şeyler yapmak işe yarar.”

Rıdvan Dilmen

“Herkes çok iyi oynadı ama Cenk 3 kişilik oynadı, tebrikler!”

“Türkiye, Beşiktaş’la ne kadar gurur duysa azdır… Porto’yu belki ilk defa bir Türk takımı yenmiş olabilir, hatta öyle bir maç olur ki rakip kaçırır kaçırır, kontrataklarla garip gollerle kazanıp, tarihe not düşersin.

Tarihimizde böyle maçlar vardır ama dünkü karşılaşmayı izlediğimiz zaman gurur duymamak mümkün değil… Deplasmanda Porto ile oynuyorsun, topa sahip olma oranı hemen hemen aynı ve geriye düşmüyorsun. İki kez öne geçiyorsun… Bu neden önemli? İkinci yarıda rakibin, Brahimi’nin etkinliği ile kazandığı kornerler dışında etkisi yok. Maç 2-1’ken son 15 dakikayı, değerlendirince Beşiktaş’ın ne kadar büyük futbol oynadığını görürüz.”

“78. dakikadan sonra Beşiktaş, hem baskıyı kırdı hem oynamaya başladı hem de 3. gol öncesi kendi ceza sahası çizgisinde Pepe baskı altına alınmasına, hatta kaleci geri pas yapmasın diye pres yapılmasına rağmen Pepe sol ayağıyla topu Caner’e attı yani bam güm vurmadı. Caner de rakip ceza sahasına 10 metre kala, yani dakika 86 olmasına rağmen ve 2-1 galipken sol bekin hücumda Babel’le oynadı. Negredo-Babel derken 3’ü buldu. Yani Beşiktaş’ın öndeyken son 15 dakika kala oyuna hükmetmesi, hatta son 15 dakika Pepe ve Tosic’in çizgiye kadar çıkması, Caner’in de rahat rahat hücum yapmasını sağladı. Çünkü dönen topları artık rakip sahada Beşiktaş alıyordu. Maçın tamamına yakınını dar alanda oynaması, oynadığı büyük oyunu gösteriyor. Her babayiğidin harcı değil. Porto deplasmanına gideceksin, Vodafone’daki gibi ideal kadronla sanki bir Anadolu takımı karşısındaymış gibi oynayacaksın… Yoldan geçen birine sor; Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Cenk, Babel… İki bekin hücumcu; Adriano ve Caner…”

“Şenol Hoca’yı kutlamak gerek. Beşiktaş çok tecrübeli bir takım oldu. Uluslararası maç oynamaya alışık oyuncular.”

Güntekin Onay

“Cenk kuvvetli olduğu zaman canavarlaşıyor”

“Beşiktaş, çok yüksek kadro kalitesinin dışında müthiş bir özgüvenle oynadı Porto deplasmanında. Dragao Stadı Avrupa’nın devleri için bile zorluk düzeyi yüksek bir yer. Ancak Şenol Güneş, içerde-dışarda rakip kim olursa olsun aynı oyun mantalitesiyle takımını oynatıyor. Bu felsefe Beşiktaş’ı başarılı kılıyor. Rakipten çekinmeden sinmeden, kompleks duymadan her yerde kazanmaya oynayan bir Beşiktaş var. Bu başarının ve oyunun mimarı Şenol Güneş.. Yıllarca Avrupa’da 1-9-1 ile skor kovalayanları gördük. Şenol Hoca Porto deplasmanında gol ve galibiyet kovalıyor. Dün gece de Porto karşısında özellikle ilk yarıda harika bir Beşiktaş izledik. Oyunun kontrolünü rakibe vermeyen Beşiktaş, yüksek oyuncu kalitesiyle 2 gol buldu. Daha fazlasını da atabilirdi. 2’nci yarı skorla ilintili olarak doğal bir baskı yedik ancak Şenol Güneş’in akılcı oyun değişiklikleriyle o baskı da kırıldı.”

“Talisca dün çok hareketli ve istekliydi.. Dün attığı muhteşem gol dışında harika işlere imza attı. Babel’i de çok faydalı ve olgun buldum. O da golünü attı ve kusursuza yakın bir maç çıkarttı. Atiba kendini bulmuş. Tosiç ve Pepe iyi bir maç çıkarttılar ve Caner hem çok akılcı oynarken enerjisini de ortaya koydu. Quaresma ilk gol dışında klasının altında kaldı.”

“Şampiyonlar Ligi Türkiye Ligi’nden çok farklı bir düzlem. Herkes futbol oynamak istiyor. Oyunu çirkinleştirmek yok. Faul üstüne faul yok. Sertlik yok. Durum böyle olunca da Beşiktaş’ın Porto galibiyeti zorlanmadan geldi. Beşiktaş, yüksek oyuncu kalitesiyle ve deneyimiyle futbol oynadı ve rahat bir galibiyet aldı.Dün de yazdım. Bu takımın çok sayıda çeşitli silahı var ve goller bulacaktır diye. Gerçekten de Beşiktaş her an her şekilde gol bulabilecek bir takım. Yeter ki iyi savunma yapsın. Tebrikler Beşiktaş… Harikaydın!”

