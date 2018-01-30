Beşiktaş’ın zorlu mesaisi başlıyor!

Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde art arda çıkacağı maçlara hazırlanan Beşiktaş’ın zorlu mesaisi bu akşam oynayacağı Gençlerbirliği maçı ile başlıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası‘nda bu akşam oynananacak çeyrek final ilk maçında Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Süper Lig’de iki gün sonra oynanacak Bursaspor maçı için ağırlıklı yedek kalan oyunculardan bir takım oluşturması beklenen Şenol Güneş’in bu maçlardan sonrasını da planlaması gerekiyor. Zira Beşiktaş’ın zorlu mesaisi en çok onu yoracağa benziyor…

Bursaspor’la oynanacak maçtan sonra Türkiye Kupası rövanş maçı için Ankara’ya gidecek olan siyah-beyazlı ekip, ligde Karabükspor ve Konyaspor karşılaşmalarına çıktıktan sonra Şampiyonlar Ligi mücadelesini sürdürmek adına Bayern Münih deplasmanına hazırlanacak. Bu maçın sonrasındaysa Beşiktaş‘ı ezeli derbi bekliyor olacak.

Bu akşam saat 20:30’da oynanacak Gençlerbirliği maçına dönecek olursak, Beşiktaş’ın bu kupayı kaldırmasının üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatmamız gerekiyor. Daha önce 9 kez kazanarak Türkiye Kupası’nda rekoru elinde bulunduran takım, prestij meselesi haline getirdiği bu yarışı zirvede bitirmek istiyor. 30 liradan başlayan bilet fiyatlarına yoğun rağbet gösteren Beşiktaşlı taraftarların da takımlarına yoğun bir katılımla destek vermesi bekleniyor.

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