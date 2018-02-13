Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği maçı ile başlayan yoğun fikstür siyah-beyazlıları zorlamaya devam ediyor. Beşiktaş’ta sıkıyönetim başladı!

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi‘nde karşılaşacağı zorlu rakibi Bayern Münih için sahaya çıkmasına kısa bir süre kala teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularını kampa sokmaya hazırlanıyor. Takımını zorlu döneme psikolojik olarak hazırlamaya çalışan tecrübeli hoca, tüm kuralları netleştirerek sorunsuz bir kamp dönemi geçirmeyi planlıyor. Beşiktaş’ta sıkıyönetim kuralları bu işlevi görecek.

Futbolcuların ve teknik ekibin ve kulüp çalışanlarının 32 gün boyunca uyması gereken Beşiktaş’ta sıkıyönetim kurallarından bazıları şöyle:

Yakınlık dereceleri ne olursa olsun tesislere misafir girişi yasak.

Diyetisyenlerin ve besin uzmanlarının hazırladığı menülerin dışına çıkılmayacak ve bu haftanın her günü, her öğün için geçerli olacak. Ayrıca futbolcuların öğün atlamaları da yasak.

Dinlenme saatlerine ve uyku düzenine harfiyen uyulacak. En az 8 saat olmak üzere, gece saat 1:00 ve 5:00 arasında tüm takım uykuda olacak.

Hareket kabiliyetini kısıtladığı için konsol oyunları yasak.

Günde iki kadehten fazla olmamak şartıyla kırmızı şarap dışında alkol alınması yasak.

Sakatlanmaya ve vücudu yorgun düşürmeye sebep olabilecek özel çalışmalar yapmak yasak.

Düzenli ve sık olarak yapılacak kan testlerine katılım zorunlu. Zira çalışmalar buna göre şekillendirilecek.

Beşiktaş’ın kesinleşen maç programı ise şöyle:

20 Şubat Bayern Münih

25 Şubat Fenerbahçe (Lig)

1 Mart Fenerbahçe (Kupa)

5 Mart Trabzonspor

10 Mart Gençlerbirliği

14 Mart Bayern Münih

18 Mart Başakşehir

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