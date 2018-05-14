Bir sezonun ardından: 2017-18 sezonu Premier Lig

2017-18 sezonu Premier Lig maçları dün oynan maçlarla beraber sona erdi ve ardında birçok bilgi ve hikaye bıraktı…

2017-18 sezonu Premier Lig şampiyonu Manchester City

Rüya gibi geçen sezonun ardından mavililer şampiyon oldu. Guardiola önderliğinde harika işlere imza atan Manchester City’de; De Bruyne başta olmak üzere Sane, Agüero, Sterling ve David Silva takımı sırtlayan isimler oldu. Yalnızca iki maçta bileği bükülen Manchester temsilcisi, 100 puan toplayarak Premier Lig tarihinin en fazla puana ulaşan takımı olmayı başardı. Bir başka rekor da gol konusunda geldi. Manchester City kaydettiği 106 golle bir sezonda en fazla sayıda gol atan takım olmayı başardı.

Liverpool evinde namağlup

Liverpool, bu sezon evinde oynadığı 19 karşılaşmada hiç mağlup olmayarak önemli bir başarıya imza attı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet 7 beraberlik alan kırmızılar, 45 gol atıp kalesinde yalnızca 10 gol gördü.

Arsene Wenger veda etti

ve 22 yıllık hikaye sona erdi… Huddersfield karşısında son kez Arsenal teknik direktörü olarak kulübeye oturan Arsene Wenger, alınan 1-0’lık galibiyetle Arsenal kariyerini galibiyetle tamamladı. “Topçular”ın başında çıktığı 1202 maçta; 696 galibiyet, 261 beraberlik ve 245 mağlubiyetle 1,95 puan ortalaması yakalayan Wenger, 3 Premier Lig, 7 İngiltere Kupası, 6 da İngiltere Süper Kupası kazandı.

Salah Premier Lig rekoru kırdı

Harika bir sezon geçiren ve takımının Şampiyonlar Lig’nde final oynamasında büyük bir pay sahibi olan Mohamed Salah, Premier Lig’’de bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 32 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti.

Küme düşenler

Kağıt üstünde güçlü bir kadrosu olsa da Stoke City küme düşen ilk takım olmuştu. Küme düşen diğer takımlar ise West Bromwich ve Carlos Carvalhal’in çalıştırdığı Swansea City oldu.

Gol krallığı

Salah: 32 gol

Kane: 30 gol

Agüero: 21 gol

Vardy: 20 gol

Sterling: 18 gol

Asist Krallığı

De Bruyne: 16 asist

Sterling: 15 asist

Sane: 15 asist

Salah: 11 asist

Mahrez: 11 asist

Eriksen: 11 asist

D.Silva: 11 asist

Dele Alli: 11 asist

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