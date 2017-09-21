Bradley Lowery Vakfı Everton-Sunderland maçıyla faaliyetlerine başladı

Futbol tutkusu ve çaresi bulunamayan hastalığıyla tanıdığımız Bradley adına kurulan Bradley Lowery Vakfı faaliyetlerine başladı

Jermain Defoe başta olmak üzere Premier Lig futbolcularıyla kurduğu iletişim sayesinde adını geniş kitlelere duyuran minik Bradley temmuz ayında hayata veda etmişti. Minik futbolseveri kaybetmek kendisinden “dostum” diyerek bahseden Defoe gibi tüm tanıyanlarını üzerken ailesi acısına rağmen çalışmalara başladı. Bradley Lowery Vakfı beklenenden çok daha hızlı faaliyete geçti.

Bradley gibi kanser hastası çocuklara maddi ve manevi destek vermek amacıyla kurulan vakıf, dün oynanan Everton-Sunderland karşılaşması için etkinlik düzenledi. Carabao Cup 3. tur maçında karşılaşan takımların forma sponsorlarıyla yapılan anlaşmalar sonucunda formalara vakfın logosu bastırıldı. İki kulübün de göğüslerinde logoların olduğu formalar maç öncesinde ve sonunda da basın mensuplarına sunuldu. Goodison Park’ta oynanan maç, Everton’ın 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bradley’nin annesi Gemma ve babası Carl Lowery, vakfın tanıtımı için Premier Lig ekiplerinden destek almaya devam edeceklerini duyurdu. Toplanan bağışlarla kanserle mücadele eden çocuklara ilk aşamada sağlık ekipmanı desteği verilecek.

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