Brezilyalı efsane futbolu bıraktı

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho profesyonel çalışma hayatını sonlandırdı

Futbolcunun menajerlik işlerini de yürüten abisi Roberto Assis’in yaptığı açıklamayla doğrulanan habere göre Ronaldinho için büyük bir veda hazırlığı yapılıyor. 37 yaşındaki Brezilyalı efsane, son olarak ülkesinde Fluminense forması giymişti. Daha önce verdiği röportajlarda mümkün olan son ana kadar futbol oynamaya devam etmek istediğini söyleyen Ronaldo, yakın zamanda artık yorulduğunu hissettiğiyle ilgili itirafta bulunmuştu.

Brezilya basınına konuşan Roberto Assis, düzenlenmesi planlanan organizasyon için Dünya Kupası finalinden sonraki bir tarih üzerinde çalıştıklarını söyledi. “Brezilya, Avrupa ve Asya’da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız” diyerek devam eden Assis, kardeşi için üç farklı jübile yapılacağını, bunlardan ilkinin 1 Mart’ta Meksika’da olacağını açıkladı.

2003 ve 2008 yılları arasında Barcelona’da gösterdiği performansla adını dünyaya duyuran futbolcu, kendisiyle birlikte kulübünün de marka değerine önemli katkıda bulunmuştu. Günümüzün futbol yıldızlarının idolü olan Ronaldo’nun kariyerinde birçok kupa bulunuyor:

2 La Liga, 1 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 1 Libertadores şampiyonluğu ve bir kez da Ballon d’Or.

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