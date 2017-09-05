Bu akşam oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçı için tek hedef galibiyet!

Türkiye-Hırvatistan maçının başlama düdüğü bugün saat 21:45’de Eskişehir’de çalacak. Ukrayna mağlubiyeti sonrasında Türkiye, Hırvatistan müsabakasına mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor.

A milliler için işlerin yolunda gittiğini söylemek güç. Ukrayna karşısında oynanan kötü daha da mühimi isteksiz oyun tüm ülkenin tepkisini çekmişti. Otoriteler, Lucescu yönetimindeki ilk maçta çıkarılan kadro ve oyunu kurt hocaya yakıştıramadı. Yıllardır Ukrayna’da teknik direktörlük yapması Lucescu ve Milli Takım için avantajken bunu lehimize çevirememiş ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştık. Türkiye-Hırvatistan maçının sonucu artık çok daha önemli!

Muhtemel 11’ler

Hırvatistan’da Rakitic yok. Milliler kadroda rotasyona uğrayacak. İşte muhtemel 11’ler;

Türkiye: Volkan Babacan, Caner Erkin, Ömer Toprak, Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric, Modric, Kovacic, Brozovic, Badrelj, Perisic, Mandzukic

Puan Tablosu

Türkiye 7 maçta; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 11 puan topladı ve 4’üncü sırada kendine yer buldu. Rakibimiz Hırvatistan ise 7 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle grubun 16 puanla lideri konumunda.

Grupta başka hangi maçlar oynanacak?

Kosova evinde Finlandiya’yı konuk edecek. Bizi yakından ilgilendiren maçta İzlanda evinde Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın skoru, Türkiye-Hırvatistan maçının galibi olmamız durumunda gruptaki konumumuzu belirleyecek. Tüm maçlar TSİ 21:45’te başlayacak.

Türkiye A Milli Takımı, maç öncesi ve sonrasında İstanbul statlarında yaşanan gerginliklerden dolayı 2 yıldır maçlarını Anadolu’da oynamaya kara verdi. Bu 2 senelik süre zarfında hiç mağlubiyet yaşamadık. Geleneği sürdürmek için bugün Hırvatlara karşı en büyük kozumuz yine taraftarımız olacak.

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