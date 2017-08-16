Bu çocuk biraz deli: Beşiktaş’ın yeni transferi Gary Medel

FourFourTwo Mayıs 2014 sayısında “Bu çocuk biraz deli” bölümümüzün kahramanı Beşiktaş’a transfer oldu. Gary Medel tüm delilikleriyle karşınızda!

3 Ağustos 1987 yılında Şili’nin Santiago de Chile bölgesinde dünyaya geldi. 12 yaşındayken Universidad Catolica takımında top koşturmaya başladı. Oyun yapısı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 19 yaşında A takıma yükseldi ve 3 sene sonra Boca Juniors tarafından keşfedildi.”El Pitbull” lakaplı oyuncu 2009 yılında Arjantin’in yolunu tuttu ve Boca forması ile La Bombonera seyircisinin önüne çıktı. Güney Amerika macerasından sonra 2011 Ocak ayında Sevilla’nın teklifini kabul ederek Avrupa deneyimine başlamış oldu. Oynadığı süre zarfında Sevilla taraftarının sevgilisi oldu. 2013 yılında hayalini kurduğu Premier Lig’e Cardiff forması ile adım attı. 1 sezon forma giydiği Galler ekibinde 35 maça çıkarak istikrar abidesi oldu ve İnter’in dikkatini çekti. 2014-17 sezonları arasında İnter forması terleten Gary Medel 109 kez forma giyme başarısı gösterdi. Bu sezon defans ve ön libero oynayabilen bir oyuncu arayışında olan Beşiktaş Medel ile sözleşme imzaladı.

Medel’in oyun yapısına geçmeden önce hayatı ile ilgi ufak (!) birkaç anekdot vermekte fayda var. 2007 yılında U-20 Şampiyonası öncesi bar kavgasına karıştı. Kanada’da düzenlenen turnuvada yerde yatan Arjantinli oyuncuya tekme atıp oyun dışı edildi. Çıkan arbedede Kanada polisi ile Şili kafilesi karşı karşıya geldi. Karşılıklı darbelerin ardından olay ülke hükümetlerine kadar taşındı. Şili ve Kanada arasında ufak çaplı bir kriz yaşandı fakat olay sonra tatlıya bağlandı. Turnuvanın ardından Şili derbisinde takım arkadaşı Eros Perez ile saha içinde ilginç bir şekilde kavga etti. Çılgına dönen Perez Medel’e kafa attı.

Gary Medel’in vukuatları bu kadar ile sınırlı değil! Eylül 2007’de oynanan lig maçında El Pitbull çıldırdı ve Patricio Almendra’ya tükürdüğü için Şili Futbol Federasyonu tarafından 6 maç müsabakalardan men edildi. 2009 yılında direksiyonu başında uyuya kalan Şilili, arabasının camından fırlayarak ölümden döndü. Kötü bir çocukluk yaşadığını söyleyen Medel “Eğer oyuncu olmasaydım ya uyuşturucu kaçakçısı ya da hırsız olabilirdim” demecini vermekten geri kalmıyordu.

Medel oyun tarzı olarak hem topa hem de rakibe sert olmayı oynamayı seviyor. Ön libero mevkiinde defansı rahatlatan bir oyuncu. Defans oynadığında tandemdeki arkadaşının uzun boylu olması gerek. 1,71m boyundaki Medel standart stoperlerden hatta standart futbolculardan bir hayli kısa. 1,87’lik Pepe onun bu açığını kapatabilecektir. Medel için bir diğer seçenekte Atiba’yı yedek kulübesine mahkum edip ön liberoyu ele geçirmek olacaktır. Olası bir stoper transferinde Beşiktaş’ın orta sahasındaki sertlik artacaktır. Oyunu geriden kurma özelliği üst düzey olduğu için hücuma çıkışlarda takımına destek verecektir.

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