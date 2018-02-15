“Bu Liverpool en iyisi!”

Liverpool efsanelerinden Steven Gerrard, dün akşam Porto’yu 5-0’lık skorla mağlup eden eski takımı hakkında konuştu

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Porto deplasmanına giden Liverpool, rakibini 5-0’lık net bir skorla mağlup etti. Gollerini Sadio Mane, Muhammed Salah ve Roberto Firmino‘nun attığı takım, bir mucize gerçekleşmezse bu skor sayesinde rövanş maçını da garantilemiş durumda.

Maçtan sonra eski takımını değerlendiren Steven Gerrard, Liverpool’un ön hattının kendi dönemindeki takımdan çok daha iyi olduğunu söyledi. Gerrard’a göre bu takım Luis Suarez önderliğindeki döneminin üçlüsünden daha iyi atak yapıyor ve 2014’teki kadrodan üstün bir oyun sergiliyor.

Sadio Mane, Mohamed Salah ve Roberto Firmino’dan “Jürgen Klopp’un muhteşem ön üçlüsü” diyerek bahseden eski futbolcu Liverpool’un kendi dönemindeki üçlüsü (Suarez, Daniel Sturridge ve Raheem Sterling) ile kıyaslandığında daha mükemmel bir harmana sahip olduğunu düşünüyor. Gerrard’a göre bu da ancak Jürgen Klopp’un çalışma tarzıyla mümkün.

“Kendilerini mükemmelleştirecek çalışmalar yapıyorlar ve kesinlikle bencil değiller. Takımda bir tane bile bencil futbolcu göremezsiniz. Ön üçlüye gelecek olursak Mane tempoyu yükseltiyor ve oyunun sonuca götürecek yönünü adeta hisleriyle kurguluyor, sahada Firmino varsa topa sahip olacağınızı biliyor ve kendinizi güvende hissediyorsunuz, Salah bunların ikisine de sahip ve işi bitirmekte bu iki ismi daha iyi tamamlayan birisi olamazdı!”

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