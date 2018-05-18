Buffon için karar, takımlar için teklif vakti!

Gianluigi Buffon emeklilikten vazgeçti! eldivenlerini takmaya devam edecek, en ağır basan lig ise Premier Lig…

Juventus’un ve İtalyan futbolunun yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, Allianz Stadyumu’nda yaptığı basın toplantısıyla takımdan ayrılacağını duyurdu. Gigi, “Cumartesi günü son kez Juventus forması giyeceğim” dedi.

İtalyan kaleci, “15 gün önce emeklilik kararımdan emindim ama saha içi ve saha dışına yönelik önemli teklifler aldım. Saha dışı tekliflerin en önemlisi Juventus’tan. Önümüzdeki hafta kararımı vereceğim.” diye konuştu.

17 yıl önce 52 milyon Euro’luk rekor bir ücretle Parma’dan Juventus’a transfer olan Buffon, tüm zamanların en pahalı kalecisi unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. İtalya Milli Takımı formasını 176 kez giyen Gigi, milli takım formasını en çok giyen futbolcu konumunda yer alıyor.

Ada’dan ve Fransa’dan teklifler var

Buffon’un Juventus’a vedasından sonra Amerika ve Çin başta olmak üzere bir çok ülkeden haberler gelmeye başladı. Ancak Juventus’un tercihi Avrupa futbolu olacak. “Ben bir rekabet hayvanıyım” diyen Buffon, saha içinde kariyerini sürdürmesi halinde bunun İtalya’da olmayacağını da ekleyerek, “Kesin olan, kariyerimi 3’üncü ya da 4’üncü bir ligde bitirmeyeceğim” diyerek de Avrupa dışına çıkmayacağını ve alt liglerde oynamayacağının da mesajını vermiş oldu.

İngiltere’den birçok teklif alan Gigi’nin, Liverpool başta olmak üzere tüm teklifleri değerlendireceği öğrenildi. PSG’nin de Buffon için girişimde bulunduğu haberleri Fransa basınında yer aldı. Buffon’un kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

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