17 maçın ardından Bundesliga’da ilk yarı sona erdi ve lig tablosu ilginç bir hâl alarak dikkatleri çekti. Peki, hangi takım ilk yarıda ne yaptı ve ikinci devre neler olabilir?

Bayern Münih ligde yine aldı başını yürüdü ve ikinci Schalke 04 ile aralarında 11 puan fark oluştu, Schalke ile 11. Hannover 96 arasında ise sadece 7 puan fark var. 18 takımlı Bundesliga’da 12. Wolfsburg ve 17. Hamburg’u ise yalnızca 4 puanlık fark ayırıyor ve ligin dibine de geçen sene ligi üst sıralarda bitiren Köln adeta demir atmış durumda. Bundesliga’da ilk yarının analizi elbette Bayern Münih’le başlıyor!

Bayern Münih

Lige beklendiği gibi başlayamayan son şampiyon, kulüp içerisinde oluşan sorunlar sebebiyle sıkıntılı zamanlar geçirdi ve fatura 6. hafta sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti’ye kesildi. Kovulmasının en önemli nedeni oyuncularla arasının kötü olması olarak basına yansıdı. Antrenmanlarda yaşanan sıkıntılar ve onların zorluk seviyesi oyuncular ile arasının gitgide bozulmasına sebep oldu. Ancelotti yerine kulüp efsanesi Jupp Heynckes yeniden göreve getirildi ve onun gelişinden itibaren takım 16 maçta 15 galibiyet alarak devreyi 41 puan ile kapatmayı başardı. Kaleci Manuel Neuer’in sakatlığında yedek kaleci Ulreich iyi performanslar sergiledi, ayrıca defansta Hummels ile ileri uçta Lewandowski takımın ön plana çıkan isimleri oldular. Devre arası transfer döneminde kulübeye Sandro Wagner’i transfer ederek de takımın en büyük sıkıntısı olan kulübe derinliğini de arttırmaya başladılar. Tamamen doğru yoldalar ve bu sezonu da şampiyon kapatmamak için herhangi bir engelleri yok.

Borussia Dortmund

Aslında lige mükemmel başlamışlardı, kulüp tarihinin en iyi başlangıcının ardından 7. haftaya lider girdiler (6g, 1b) ve Bayern Münih ile aralarında 5 puan fark vardı. 8. hafta Leipzig’e 3-2 mağlup olmaları ile büyük bir çöküş başladı. Sonraki haftalarda sırayla Frankfurt ile 1-1 berabere kaldılar ve Hannover’e 4-2 yenildiler. Şampiyonlar Ligi’nde başarısızlık ile 15. haftadaki 2-1’lik Bremen mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Peter Bosz kovuldu. Onun yerine getirilen Peter Stöger ise Köln’deki performansından dolayı tartışmalara sebep oldu. Stöger geldiğinden beri Dortmund gayet iyi bir performans sergiliyor; defans hattını biraz güçlendirebilirlerse ligi ikinci bitirebilirler.

FC Köln

Köln’de 3.12.2017 tarihinde teknik direktör Peter Stöger kovuldu ve kısa bir süre sonra ilginç şekilde Dortmund’un başına geçti. Stöger yönetiminde ligde 14 maçta 3 beraberlik 11 yenilgi alan takım, Avrupa’da da hayal kırıklığı yaşadı. İlk galibiyetlerini ise devre arası öncesi son maçta Wolfsburg karşısında 1-0 ile aldılar. 17 maçta 6 puan toplayan Köln bu performans sonucunda küme düşmenin en büyük adayı diyebiliriz. Bu gidişatın sebebi ise öncelikle iki kulvarda mücadele etme başarısını hem teknik direktör Stöger, hem de oyuncuların gösterememesi. Avrupa Kupaları’nda mücadele etmiş oyuncu eksikliği de yine önemli bir sorundu. Yönetimde yaşanan kargaşalar da takım içi sıkıntılara eklenince Köln tarihinin en kötü ilk yarılarından birisini geçirdi. Köln’ün bu bataktan çıkması bu sebeple imkânsıza yakın gözüküyor.

Schalke 04

Başarılı bir defans hattı, potansiyelli genç oyuncular ve tecrübeli oyuncuların başarılı harmanı ile taktiksel başarı birleşince ligdeki son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Schalke devreyi ikinci kapatmayı başardı. Teknik direktör Domenico Tedesco sadece 32 yaşında, ama 3-1-4-2 gibi bir sistemde takımını en optimal bir şekilde oynatmayı başardı. Kaleci Fährmann ve yeni transfer 20 yaşındaki Amine Harit takımı taşıyan isimler oldular. Sakatlık sorunları yaşamazlarsa ligi ilk 4’de bitirmeleri kesin gibi.

Leverkusen

Leon Bailey ve Bernd Leno bu sezon takımı taşıyorlar, ayrıca Retsos gibi genç oyuncuların katkısı da yüksek. Takımda geçen senelerden farklı olarak defans-hücum dengesi mevcut, özellikle hücumda zaman zaman değil maç genelinde etkililer. Teknik direktör Heiko Herrlich geldikten sonra taktik anlamında takıma seviye atlattı. Genç yıldız Arjantinli Alario’nun sakatlığı büyük kayıpları oldu. Sene sonunda Avrupa Kupaları’na katılma ihtimalleri çok yüksek diyebiliriz.

Leipzig

Geçen senenin sürpriz takımı Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga arasındaki dengeyi sağlamakta zorlandı, özellikle takımda yorgunluk (hem mental, hem de fiziksel) baş gösterdi. Sıkça rotasyon yapan Hasenhüttl takımını yine de ligde beşinci sırada tutmayı başardı. Avrupa Ligi’nde yola devam ediyorlar, lakin Napoli ile eşleşmeleri erken elenmelerine sebep olabilir. Bu durum ikinci devrede lige daha konsantre olmalarını sağlayabilir. Bu sene takımı taşıyan isim Avusturyalı Sabitzer oldu, sezon sonu Keita Liverpool’a gitmeden ise onun bölgesine takviye yapılması şart.

Gladbach

Sezon başından beri sakatlıklar takımın peşini bırakmadı ve sakat oyuncular Traore, Kramer, Raffael gibi takım için çok önemli isimler. Yine de altıncı sıradalar ve üçüncü Dortmund ile aynı puandalar. Takım olarak iyi ve kompakt oynuyorlar, ama sakat oyuncuların geri dönmeleri üst sıralarda kalmaları için çok önemli.

Hoffenheim

Avrupa’da önce Şampiyonlar Ligi’nden, sonra da Avrupa Ligi’nden elenerek hayal kırıklığı yarattılar, ama ligde hala 26 puanla üst sıraları zorlayacak durumdalar. Avrupa’dan elenmeleri ile lige daha çok konsantre olacaklardır, özellikle Nagelsmann yönetiminde tek kulvara konsantre olmaları onlara üst sıralara yetişme sürecinde avantaj sağlayacaktır. Forvet Uth her ne kadar kariyerinin en iyi sezonunu geçirse de Hoffenheim’ın Bayern Münih’e giden Wagner’in yerine bir santrfor alması şart.

Augsburg

Bu sene en dikkat çeken takımlardan birisi de Augsburg. Beklentilerin üzerine çıktı ve ligde 9. sıradalar, 38 yaşındaki Teknik Direktör Manuel Baum takımın başarısında en büyük pay sahibi. Augsburg’un üçüncü bölgede pres ve en kısa sürede topu kazanmaya yönelik bir taktiği var. Ayrıca Baum top kazanır kazanmaz çok oyuncuyla atağa çıkmak veya top kaybeder kaybetmez çok oyuncu ile defansa geri koşmak gibi bir oyun anlayışı yerleştirdi. Oyuncu yeteneğinden ziyade oyuncuların çalışkanlığı ile öne çıkan bir sistemleri var. Sol bek Max ise 10 asist ile takıma çok önemli katkı verdi.

Werder Bremen

10 maçta 5 puan topladıktan sonra Alexander Nouri ile yollarını ayıran Werder Bremen Kohfeldt yönetiminde ise çıkışa geçti. Özellikle son 7 maçta 10 puan toplayan ve oynadıkları oyun ile küme düşme adayı olarak görünmeyen takımda Bartels’in sakatlığı performanslarını sekteye uğratabilir. Forvet mevkisine yapacakları doğru bir transfer ile küme kalmayı başarabilecek seviyedeler.

Hamburg

Sezon başında yeni ve genç oyuncular ile tecrübeli oyuncuları ilk 11’e yerleştirerek yükseliş arayışına girdi. Lakin işler beklendiği gibi gitmedi ve yine geçen sezonlardaki gibi oldu. 17 maç sonrasında takımın defansta çok dağınık oynadığını ve hücumda da gol atmada büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. 17 yaşındaki forvet Arp’ın takımın önemli bir parçasına evrilmesi tek olumlu yorum olacaktır. 9 Bundesliga maçına çıkan genç forvet 2 gol atarak sahip olduğu potansiyelini sahaya yansıtmaya başladı.

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