Bundesliga’da sezonun ilk maçı Bayern Münih-Bayer Leverkusen mücadelesi olacak. Son şampiyon Bayern Münih yine ligin favorisi!

Alonso ve Lahm’ın vedası ile duygusal bir dönemden geçen Bayern Münih kadrosunu Tolisso, Coman, Süle ile güçlendirip Real Madrid’den James Rodriguez’i kiraladı. Ancelotti’nin hücum ve pasa dayalı oyunundan vazgeçmeyeceği bu sezonda da yine en büyük favoriler. Bundesliga‘da sezonun ilk maçı birçok şeyin habercisi olacak.

Dünya futboluna değişik bir konsept ile giriş yapan Leipzig’in gençlik aşısı devam ediyor. Transfer ettikleri 6 oyuncunun yaşları: 18, 19, 20, 20, 22, 23… Genç ve yetenekli oyuncuların oluşturduğu kadroda geçen sene Galatasaray’da harikalar yaratan Bruma da yer alıyor.

Ligi ilk 2 sırada bitiren Bayern Münih ve RB Leipzig’i zorlayacak takım sayısı geçen seneye nazaran arttı. 4’üncü ve 5’inci takımın arasında 13 puan olan Bundesliga’da bu sezon böyle bir görüntünün oluşması zor görünüyor. Borussia Dortmund, Hoffenheim ve Schalke 04 listenin demirbaşları olarak dikkat çeken takımlar. Freiburg’dan Philipp’i transfer eden Dortmund, Mönchengladbach’dan da Dahoud ile sözleşme imzalayarak çok önemli bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Milli futbolcumuz Ömer Toprak 12 milyon euro karşılığında Dortmund ekibine katılan başka bir isim oldu.

Geçen sezonun sürprizi ise Hoffenheim’dı. Bundesliga’da Nagelsmann fırtınası esmiş ve Hoffenheim ligi 4’üncü sırada bitirmişti. Şampiyonlar Ligi macerası 2-1’lik Liverpool mağlubiyeti ile zora girse de elenmeleri halinde UEFA Avrupa Ligi’nde onları izlemeye devam edeceğiz. Lig ve Avrupa mücadeleleri öncesinde kadrosunu güçlendiren 30 yaşındaki genç teknik direktör Nagelsmann, Nordtveit, Schulsz, Hoogma’yı bonservisleriyle; Serge Gnabry’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Schalke 04 de sezona iddialı başlayacak başka bir ekip. Altyapıdan üç ismi A takıma dahil ettiler ve Bentaleb, Konoplyanka, Harit gibi önemli isimlerle sözleşme imzaladılar.

Bu sezon Bundesliga’ya yükselen Hannover 96 ve Stuttgart ligde kalmak için savaş verecek. Kan kaybeden Bayer Leverkusen ile eski günlerini arayan Mönchengladbach, Hertha Berlin ve Köln bu yarışta lige renk katacak takımlar olacak.

Seyirci ortalaması Avrupa’nın en yüksek ligi olan Bundesliga, 42 bin 491 seyirci ortalamasıyla izleyicilerine adeta futbol şöleni yaşatıyor. Futbolu, teknik direktörü ve taraftarıyla marka olan bu ligi izlemek damaklarda çok hoş bir tat bırakıyor. Bundesliga’da sezonun ilk maçı heyecanla beklemeye değer!

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