Carlos Bacca: Otobüs muavinliği, balıkçılık, UEFA Şampiyonluğu…

Bir futbolcunun sabah kalktığında yapacağı iş nedir? Isınma antrenmanı, şut çalışması, 5’e 2 ya da düz koşu mu? Carlos Bacca için bu otobüs muavinliği yapıp bilet kesmekti!

Carlos Bacca, 22 yaşına kadar evini geçindirebilmek için ek işler yapmak zorundaydı. Kolombiya 2. Lig’inde yedek olan bir genç Avrupa’da olduğu gibi lüks bir hayat yaşayamaz. Bırakın lüksü standart bir hayat yaşamak için ekonomik anlamda oldukça çabalamalı. Bunun farkında olan Carlos, futbolculuk dışında muavinlik yapıp bilet kesmek zorundaydı.

Yoksul bir aileden geldiği için futbolu oyun amaçlı değil para kazanmak için oynamalıydı. Dönüm noktası olan 15-20 yaş aralığında seçimini futboldan yana kullanıp ondan para kazanmayı ümit etmek Güney Amerikalı genç biri için oldukça ütopik duruyordu. O bunu başardı! Futboldan para kazanana kadar balıkçılıkla uğraştı. Elinde serpmesi, misinası, kurşunu ile maviliklere açılıp ev geçindirme derdine düştü. Amacı kazanması gereken parayı denkleştirip, futbol için kendine zaman yaratmaktı.

Ümitsizliğe kapılmamak elde değil. Futbolcu olmak için hayaller kuruyorsun ancak gerçekle yüzleştiğinde bir elinde otobüs bileti, diğer elinde misinanın iz bıraktığı yaralar! Beyaz bayrağı sallamak kolaydı ama Carlos Bacca, böyle bir şeyi aklından bile geçirmemişti.

Çıktığı deneme antrenmanı Carlos Bacca için dönüm noktasıydı!

“Zor bir çocukluk geçirdim. Pişmanlık duyduğum bazı olaylar yaşadım. Para kazandığımda bunların doğru olduğunu düşünmüştüm ancak öyle değildi…” Bacca bunları söylerken ekonomik zorluklar dışında, ruhsal ve fiziksel zorluklarla da savaşıyordu. Bir gol uğruna yok olan hayatın, Pablo Escobar’ın memleketinde çoğu gencin bu tür açıklamalarına sıklıkla rastlamak mümkün. Silah ve uyuşturucu tacirlerinin cirit attığı topraklarda futbol için savaşmak oldukça zordu. Ancak Bacca için “zor” kelimesi savaşmak anlamına geldiği için güçlü ve cesur davranarak hayallerine koşuyordu.

20 yaşına geldiğinde artık net bir cevap vermeliydi. Ya tamamen futboldan uzaklaşıp para kazanacak ya da 20 yaşında ufak bir ihtimal olan profesyonel futbolcu olma hayalinin peşinden gidecekti. Son kez deneme antrenmanına gitmeye karar verdi. Bu ya tamam ya devam anlamına geliyordu. Junior de Barranquilla deneme antrenmanında beğenilen Bacca ile sözleşme imzalandı. Hayallerin bittiği noktada azim ve inanç devreye girdi. O artık istediği şeyin peşinden gidecekti!

2007 yılından 2012 yılına kadar Kolombiya takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2012’nin yılbaşında hayallerinin de ötesinde bir şey oldu ve Belçika takımı Club Brugge, Bacca’yı renklerine bağladı. Artık Avrupa’da top koşturan ve herkesin izleyeceği bir oyuncu oldu. 1 buçuk sene geçmeden İspanya devlerinden Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sevilla ile ilk senesinde UEFA Avrupa Ligi’nde finale kaldı. Finalde Benfica’yı penaltılarda deviren Sevillla kupayı müzesine götürdü. Penaltılardan sonra Carlos Bacca gözyaşlarına boğuldu. Bu gözyaşları azmin ve inancın boşalmasıydı. 1 sene sonra yine Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi’nin şampiyonu oldu ve kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Dev kulüplerin kapısında yattığı Bacca, 2015 yılında Milan’a transfer oldu. İki sezon süren İtalya macerasından sonra bu sene Villarreal’e kiralandı. Kolombiya’nın bir köyünde otobüs bileti kesen adamın evrildiği ikinci yer balıkçılık, üçüncü yer UEFA şampiyonluğu oldu…

Yazı Burak Özgül

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