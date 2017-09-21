Çin’e transfer olduğu günden beri mutlu bir profil çizmeyen Carlos Tevez ağır ithamlarda bulundu!

Şanghay Shenhua takımının yıldız ismi Carlos Tevez, aldığı kilolarla başı dertte olduğu için kadroya girememesi dünya basınında geniş bir yer bulmuştu. Kulüp başkanı Wu Xiaohui ve teknik direktör Wu Jingui tarafından eleştirilen süperstar artık patladı!

Aylık 4 milyon euro kazanan ve dünyanın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan futbolcu, bu sezon 25 maçın yalnızca 13’ünde forma şansı bulabildi. Bu maçlarda 3 gol 4 asist yapan Carlos Tevez isteneni veremedi. Dil problemi yüzünden öz güven problemi yaşayan ve sürekli tercümanla dolaşan Arjantinli yıldız bunu futboluna da yansıttı.

Çarşamba günü katıldığı bir futbol programında “ Çin’deki futbol standartları çok alt seviyede. Oyuncular Güney Amerikalı ya da Avrupalı oyuncular gibi doğuştan yetenekli değiller. 50 sene uğraşsalar da onların seviyesine gelemezler” dedi.

Arjantinli futbol otoritelerine göre tecrübeli futbolcu, futbola başladığı Boca Juniors’a dönerek kariyerini burada noktalamak istiyor. Dil problemi, eleştiriler ve kilo fazlalığı art arda gelince bu seçeneğin olma ihtimali oldukça yüksek.

Arjantinli futbolcu kariyeri boyunca 6 farklı takımda top koşturdu. Manchester City’le 148 maça çıkıp 73 gol atma başarısı yakaladı. Manchester United formasıyla 99 maçta 34 gol, Juventus’la 96 maçta 50 gol sevinci yaşadı. Yetiştiği kulüp olan Boca’da 47 maça çıkan Carlos Tevez, 19 gol kaydetti. West Ham United macerasında 29 maçta 7 gol atan Arjantinli, Şanghay Shenhua’yla 15 maçta yalnızca 3 gol sevinci yaşadı. Corinthias’da 3 maçtaysa 1 gol kaydetti.

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