Cedric Bakambu rekor bonservisle Çin’de

Eski Bursasporlu Cedric Bakambu rekor bir ücretle Çin Ligi’nin yolunu tuttu

Villarreal’in başarılı oyuncusu Cedric Bakambu 40 milyon euro bonservis ödenerek Beijing Guoan’a transfer oldu. 34 milyon euro da vergi verecek Beijing Guoan’ın kasasından tam 74 milyon euro çıkmış olacak.

Çin Federasyonu’nun yeni vergi düzenlemesine göre Beijing Guoan, 74 milyon euro’nun 34 milyon euro’sunu Çin Futbol Gelişim Fonu’na, 40 milyon euro’sunu ise Villarreal’e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcunun alacağı maaş 18 milyon euro olarak belirlendi.

Bakambu, 2015 yılında Bursaspor’dan 7 buçuk milyon euro’ya Villarreal’e transfer olmuştu. Ayrıca Bakambu, bu transferle Afrika’nın en pahalı ikinci futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 42 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olmuştu.

Kariyeri

Fransa doğumlu, Demokratik Kongo asıllı Cedric Bakambu, futbol kariyerine Sochaux’da başladı. 107 maçta 21 gol kaydeden genç yetenek, Türkiye’den Bursaspor’un ilgisini çekti ve 2014-15 sezonunda Bursaspor ile 1 sezon sahaya çıktı. Türkiye kariyerinde fırtına gibi esen Bakambu, 40 resmi maçta 21 gol atıp 7 de asist üretmeyi başardı. Bir anda Avrupa takımlarının dikkatini çeken yıldız isim, 2015 yazında kendisini Villarreal’e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Villarreal kariyerinde 105 maçta; 47 gol ve 6 asist üretmeyi üretti ve bu sezon 21 resmi maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 14 gol atmayı başardı.

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