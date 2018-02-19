Cengiz Ünder bu hafta da manşetlerde!

2017-18 sezonunun başında 13 milyon 400 bin lira karşılığında Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, Serie A’da her hafta fark yaratıyor

Altınordu altyapısında yetişen genç oyuncu, 2016-17 sezonunun başında Başakşehir’e transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselen Cengiz Ünder, Başakşehir formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol 7 asistlik performans sergilemiş; Başakşehir’den Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı ilk maçta (İnternational Champions Cup’ta Tottenham’a) ilk golünü atmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Serie A’nın 24’üncü haftasında, kendi sahasında Benevento’yu ağırlayan Roma, Cengiz Ünder’in attığı 2 gol ve 1 asistle maçı kazanmış, genç futbolcu tribünlerden özel alkış almıştı. Maç sonunda Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco’nun “Mutluyum, büyük oyuncular maçı değiştirebilir. Cengiz de bunu yaptı. Bugün çok çok iyi oynadı. Fiziksel olarak iyi duruma geldi. Oysa birkaç hafta önce kendine güven eksikliği yaşıyordu. Bu kararlılık ve açlıkla devam ederse sahanın lideri olabilir. Yalnızca 20 yaşında başka bir futbol ülkesinden buraya geldi. İtalya’da genç oyuncuların gelişmesine sabır gösterilmiyor. Genç takım için bile oynamaya yeterli olmadığı söylüyorlar. Sonra aniden dünya standartlarına çıkarıyorlar. Oyuncuların gelişmesini beklemeliyiz” dediği futbolcu, teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmadı.

Bu hafta sonu oynanan Udinese maçında da takımının ilk golünü atan futbolcu İtalyan basınında kendisine “Ünder’in kusursuz ve güçlü şutu, ev sahibi takıma hiçbir çıkış yolu bırakmadı”, “Maçın adamı Cengiz Ünder”, “Ünder teknik olarak inanılmaz”, “Süper Ünder”, “Tüm gazeteler Ünder röportajı için sırada”, “Roma’nın cevheri Ünder yine maçın kahramanı” gibi ifadelerle yer buldu.

Roma, Serie A’da Juventus ve Napoli’nin ardından 3’üncü sıraya yerleşti.

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