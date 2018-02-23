Cengiz Ünder en iyilerin arasında!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan maçlardan sonra belirlenen UEFA Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’ine giren Cengiz Ünder en iyilerle birlikte!

Roma’nın Şampiyonlar Ligi‘nde çarşamba günü oynadığı Şahtar Donetsk maçında attığı golle takımını öne geçiren Cengiz Ünder en genç Türk olma unvanını da almıştı. Ünder’in golü sadece Türkiye ve İtalya’da değil, dünya genelinde de beğeni topladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Haftanın 11’ine seçildi.

Serie A’da her hafta attığı gollerle İtalyanların takdirini kazanan Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak etki alanını genişletti. Roma, Şahtar Donetsk deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmış olsa da skor kadar Cengiz Ünder’in başarıları konuşuldu. Hatta İtalyan bir bahis şirketi Cengiz Ünder’in 2023 yılına kadar Ballon d’Or kazanmasına 1’e 50 oranla bahis açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i şöyle:

David De Gea

David Alaba

Chris Smalling

Mats Hummels

Cengiz Ünder

Frederico Rodrigues Santos

Willian

Joshua Kimmich

Lionel Messi

Robert Lewandowsi

Thomas Müller

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