Cengiz Ünder en iyilerin arasında!

- Haber
- Röportaj
- Hikaye
- FourFourTwo TV
- Performans
Roma’nın Şampiyonlar Ligi‘nde çarşamba günü oynadığı Şahtar Donetsk maçında attığı golle takımını öne geçiren Cengiz Ünder en genç Türk olma unvanını da almıştı. Ünder’in golü sadece Türkiye ve İtalya’da değil, dünya genelinde de beğeni topladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Haftanın 11’ine seçildi.
Serie A’da her hafta attığı gollerle İtalyanların takdirini kazanan Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında da gol atarak etki alanını genişletti. Roma, Şahtar Donetsk deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmış olsa da skor kadar Cengiz Ünder’in başarıları konuşuldu. Hatta İtalyan bir bahis şirketi Cengiz Ünder’in 2023 yılına kadar Ballon d’Or kazanmasına 1’e 50 oranla bahis açtı.
David De Gea
David Alaba
Chris Smalling
Mats Hummels
Cengiz Ünder
Frederico Rodrigues Santos
Willian
Joshua Kimmich
Lionel Messi
Robert Lewandowsi
Thomas Müller
Yorum yapmak için giriş yapın Giriş