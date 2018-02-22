Cengiz Ünder Şampiyonlar Ligi’nde de durdurulamadı

Serie A’da üst üste attığı gollerle İtalyan basının gündemine oturan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi’nde de istikrarını bozmadı

Roma’yı Şahtar karşısında 41’inci dakikada 1-0 öne geçiren golü atan futbolcu, Avrupa’da çıktığı ilk maçta golünü atmış oldu. Daha önce Roma formasını giydiği ilk maçta da gol atan Cengiz Ünder böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

Cengiz Ünder’in attığı golün asistini yapan Edin Dzeko, golden sonra Cengiz’in yanına gidip sarılarak kutladı. Serie A’da çıktığı son dört resmi maçta 5 gol 1 asist yapan futbolcuyu diğer takım arkadaşları da sarılarak kutladı.

Roma’nın 52 ve 71’inci dakikalarda yediği gollerle 2-0 mağlup olması maç sonunda moralleri bozsa da karşılaşmanın deplasmanda oynanmış olması büyük bir teselli oldu. 13 Mart’ta oynanacak rövanş karşılaşması için Roma’nın umutları devam ediyor.

Daha önce çalıştırdığı Şahtar’ı ve Cengiz Ünder’i takip etmek için statta bulunan Mircea Lucescu da Ünder’in golünü sevinçle karşıladı.

İtalyan basının son haftalarda geniş yer ayırdığı ve röportaj alabilmek için yarıştığı Cengiz Ünder, bugün ülkenin en önemli gazetelerinde büyük övgülerle anlatıldı.

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