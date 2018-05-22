Cengiz Ünder, “Yılın En Başarılı Yabancı Genç Oyuncusu” seçildi

İtalya’nın AS Roma takımında forma giyen A Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi (USSI Roma) tarafından “Yılın En Başarılı Yabancı Genç Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

20 yaşındaki futbolcu, ödülünü İtalya’nın köklü spor kulüplerinden Circolo Canottieri Aniene’nin tesislerinde gerçekleştirilen törenle aldı. Cengiz, törene profesyonel takım teknik direktörü Eusebio Di Francesco ve sportif direktör Monchi ile birlikte katıldı.

Roma’daki ilk yılında 26 lig maçına çıkan ve 7 gol kaydeden genç oyuncu, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynamasına da katkıda bulundu. Geride bıraktığımız sezonda, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Roma’nın Shakhtar Donetsk’e 2-1 yenildiği maçta İtalyan ekibinin tek golünü filelere gönderen Cengiz, bu turnuvada gol atan en genç Türk futbolcu unvanını kazandı.

Sekiz kez A Milli olan futbolcu, Ay-Yıldızlı forma ile dört gol kaydetti.

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