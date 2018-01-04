Ve beklenen transfer gerçekleşti! Cenk Tosun Everton’da gollerine devam edecek

Özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş’ın en önemli kozu olan milli golcü, Everton ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Cenk Tosun Everton’da göstereceği performansa bağlı olarak Beşiktaş’a bonuslar kazandıracak. Bonuslarla beraber bonservis bedeli ise 28 milyon euroya tekabül edecek.

Cenk Tosun Türkiye karnesi

Frankfurt altyapılı Cenk Tosun, 29 Ocak 2011’de henüz 19 yaşındayken kendisini Gaziantepspor’a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Gaziantepspor formasıyla 122 resmi maça çıkan Cenk Tosun, Süper Lig’de 39, Türkiye Kupası’nda 5 gole imzasını attı. Gaziantepspor formasıyla milli takıma kadar yükselen genç yıldıza birçok takım talip oldu. 2014’ün Temmuz ayında Beşiktaş’ın teklifine olumlu cevap verdi ve kendisini siyah-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Beşiktaş kariyerinde birçok önemli yıldızla forma savaşına girse de hiç yılmadı ve adından sürekli bahsettirdi. Beşiktaş formasıyla çıktığı 142 resmi mücadelede; Süper Lig’de 41, Türkiye Kupası’nda 11, Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 6, Türkiye Süper Kupası’nda 1 gol olmak üzere 64 gol kaydetti. Ayrıca son iki sezondur grup maçlarında en heyacan verici gol Cenk Tosun’dan geldi.

Cenk Tosun Milli Takım karnesi

İlk olarak Guus Hiddink döneminde 29 Mart 2011’de Avusturya ile oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme maçına davet edilmiş ancak yedek kulübesinden dışarı çıkamamıştı. İlk milli formayı ise 15 Ekim 2013 yılında, Dünya Kupası elemelerinde Hollanda’ya 2-0 kaybettiğimiz maçta sonradan oyuna dahil olarak giydi.

2015 yılından itibaren düzenli olarak milli takım forması giyen Cenk Tosun, oynadığı 25 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Cenk Tosun Everton’da ne yapar?

Premier Lig’in başka bir seviye olduğu, kondisyon ve güç isteyen bir lig olduğu aşikar. Özellikle santrfor oynayan oyuncuların Premier Lig’de oldukça zorlandığı görülür. Bunun başlıca nedeni fizik kondisyonu yerinde ve hamle oyununda üst düzey olan stoperler. Bu stoperlerle başa çıkmanın en iyi yolu, boğuşarak tek topla sonuca gitmek.

Cenk Tosun, birebir mücadelelerde boğuşmaktan kaçmayan ancak bunu yaparken ellerini sürekli kullandığı için faul alan bir oyuncu. Tabii Premier Lig’de oyunun kuralı biraz farklı! Bu tarz mücadelelerde el ve itmelere en çok göz yuman hakemler, İngiltere Futbol Federasyonu’nun yetiştirdiği hakemler olduğu için Cenk, Ada’da daha rahat futbol oynayabilecek.

Son 2 sezondaki tek vuruş yeteneğini biraz daha geliştirirse Premier Lig’de uzun zaman forma giyebilir. Geliştirmesi gereken başka bir nokta da kafa vuruşları. Etkili beklere ve kanat oyuncularına sahip Everton’da, gelen ortalar her zaman tehlike yaratıyor. Sıçrama ve timing özelliklerini geliştirirse gol hanesinde yazan sayı oldukça artacaktır.

Teknik direktör Sam Allardyce, 15’inci hafta geldiği görevde 8 maça çıktı ve neredeyse tüm maçlarda farklı sistem denedi. 4-4-2, 4-2-3-1, 3-1-4-2 ve 4-3-3 sistemleriyle sahaya çıktı. Forvet hattında Calvert-Levin ve Akhisarspor’da tanıdığımız Niasse’ı kullanan Allardyce istenen verimi alamadı. Kanat oyuncularından Bolasie’yi de burada oynatarak alternatiflerini denemek zorunda kaldı. Cenk Tosun Everton’da bu verilere baktığımızda direkt 11 oyuncusu olarak sahaya sürülebilir.

Everton bu sezon nasıl?

Bu sezon adeta teknik direktör kıyımı yaşanan Everton’da Sam Allardeyce, 22 haftası geride kalan Premier Lig’de Everton’un 3’üncü teknik direktörü oldu. Ronald Koeman’la ligin ilk 10 haftasında düşme potasında yer alan Everton efsane futbolcuyla yollarını ayırarak altyapı hocası ve eski Evertonlı oyuncu David Unsworth’u getirdi. Yine beklenen sonuçlar gelmeyince 15’inci haftada takım Sam Allardyce’a emanet edildi

Everton, 22 maçta 7 galibiyet 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligde 9’uncu sırada yer alıyor. 25 gol atan maviler kalesinde 34 gol gördü ve eksi 9 averajla kötü bir grafik çizdi.

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