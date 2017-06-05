22 yaşında henüz profesyonel bir futbolcu bile olamamışken yazdığı bu telefon mesajından sonra hayatı değişen yeni Başakşehirli anlatıyor

Afrika’nın en iyi futbol akademisi olarak gösterilen Kadji’de hangi futbolcularla beraberdin? Kimlerle görüşmeye devam ediyorsun?

Trabzonspor’da oynayan Stephane Mbia, Akhisar Belediyespor’da oynayan Landry N’Guemo, onların yanı sıra Rigobert Song ve Jean Makoun’la beraberdik. Birlikte büyüdük, hâlâ görüşüyoruz. Alacağımız kararlarda birbirimize danışıyoruz.

Fransa’da 22 yaşında Rouen takımıyla 4. Lig’de oynarken neler yaşıyordun? Neden o yaşa kadar profesyonel olarak iyi bir noktaya gelememiştin?

22 yaşında bir oyuncunun profesyonel bir kontratının olmaması üzücü bir durumdu. Çok zor bir dönemdi çünkü 15 değil, 22 yaşına gelmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. O yaşta hayatınızın yönünü belirlemiş olmanız gerekir; benimki derin bir belirsizlikti. Kötü günler geçiriyordum. Sonra kendime ve anneme inandım.

Kendini o ortamdan çıkartmayı nasıl başardın?

Lille’in rezerv takımını çalıştıran teknik direktörü tanıyordum. Ona “Ne yapıyorsun? Beni transfer etmek ister misiniz?” diye bir mesaj attım. Dönmeyince telefon açtım. “Gelmek istersen bir ara bakarız” dedi ama çok olumlu konuşmamıştı. Telefonu kapattığımda son umudum da tükenmişti ama bir hafta sonra bir mesaj atıp “Hadi buraya gel” dedi. Bir mesajla hayatım değişti. O mesaj olmasaydı şu an FourFourTwo’ya röportaj veremezdim!

O mesajı nasıl kutladın?

4. Lig’de ilk 11 oyuncusu bile değilken böyle bir fırsat yakalamak inanılmaz bir şeydi. Mutluluktan ağladım.

Lille’den önceki hayat şartların nasıldı? Futbolu bırakmayı düşünmüş müydün?

Pau’da oynarken ayda 200 avro kazanıyordum, Rouen’e geçtiğim zaman maaşım bile yoktu; sadece maç başı primleri alıyordum ve eşimle birlikte bir otel odasında yaşamaya çalışıyordum. Eşim hamile olduğu için artık bir karar vermem gerekiyordu. Tabii ki futbolu bırakmayı düşündüm. Futbola olan inancımı kaybetmiştim ve bir geleceğim olduğunu düşünmüyordum. Bunları anlatırken hâlâ çok etkileniyorum. Biraz daha konuşursak ağlayabilirim! Biz de Türklere benziyoruz; ailelerimizle ilgili sorumluluk sahibiyiz, onlara bakmak için her şeyi yapmak istiyoruz.

“Okula dönüp tıp okumak istiyordum”

Futboldan ümidini kesince ne yapmayı düşündün?

Anneme o dönem Kamerun’a dönüp para kazanacağımı söylemiştim. Konuşmalarımız “Geliyorum!”, “Hayır gelmiyorsun!” şeklindeydi. Bana “22 yaşına kadar emek verdiğin bir işi bu kadar kolay bırakamazsın” diyordu. Ben de “Avrupa’da futbolun peşinde eziyet çekeceğime Kamerun’da kendime yeni bir hayat kurarım” diyordum. Annemin tavsiyesiyle buradayım.

Paranı ne şekilde kazanmayı planlıyordun?

Okuldayken notları çok yüksek bir öğrenciydim. Okula dönüp tıp okumak istiyordum. Okurken de başka basit işlerde çalışıp eşimi ve çocuğumu zor durumda bırakmam diye düşünüyordum.

Alpler’e bisikletle tırmanma sebebin neydi? Yine böyle bir zamanda can sıkıntısı mı?

Böyle bir şey keyfi yapılır mı? Lille’le Alpler’de kamp yapıyorduk. Teknik direktörümüz bütün takımın bisikletle dağdan aşağıya inmesini, sonra da yukarıya tırmanmasını istemişti. Afrikalılar bisiklet ve yüzme sporunda hiçbir zaman iyi olmamıştır! Ben yukarı çıktığımda takım arkadaşlarımın tamamı duşlarını almış, yemeğini yemiş ve yatmıştı! İniş kolay ama çıkış rezalet. Ondan sonra bir daha bisiklete binmedim!

Şampiyonluk yaşadın, Şampiyonlar Ligi’nde forma giydin, L’Equipe tarafından yılın savunma oyuncusu seçildin… Fransa’da zirvede olduğunu düşündüğün zaman hangi döneme denk geliyor?

Elbette orada kupa kaldırmak ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek çok önemliydi ama kariyerimin zirvesi benim için Galatasaray. Şu an her şey daha kolay, daha sakin ve güzel. Galatasaray’da üç kupayı birden kaldıran kadronun bir parçasıydım. Hayatımın en güzel günleriydi.

Hatta sokakta taraftarlarla birlikte kutlama yapmıştın…

İnanılmaz bir tecrübeydi. Fenerbahçe’nin Başakşehir’le oynadığı maçı izledikten sonra elime bir bayrak alıp kendimi sokağa attım. Florya’da oturduğum için sokakta zaten kutlama yapanlar vardı. Beni görünce önce inanamadılar ama sonra birlikte eğlenmeye başladık. Ben de kendimi bir taraftar gibi hissettiğim için onların yanında olmak istedim. Onlar nasıl kutluyorsa ben de öyle kutladım.

Başka bir kutlama şekli daha var: Korna çalarak sokaklarda tur atmak…

Söylediğin iyi oldu, ilk şampiyonlukta bunu da yapacağım.

Rakiplerinizin maçlarını nasıl izlersin? Mısır yiyerek mi?

Mısır yemem ama şekerli mısır olsa biraz düşünebilirim. Fransa’da her yerde bulunur ama Türkiye’de yok. Bence mutlaka denemelisiniz, büyük kayıp. Açığı baklavayla kapatıyorum. Balıklarınız da çok taze, tekire bayılıyorum.

30 yaşında olmana rağmen neden mevkin konusunda bu kadar belirsizlik var? Daha önce hangi bölgelerde oynadın? Hangilerinde iyiydin? Sence nerede oynamalısın?

Orta sahada yetişmiş bir oyuncu olduğum için defansta dahi olsam topa inanan ve topla oynamayı seven biriyim. Top ayağımdayken defans oyuncusu olduğum için ondan kurtulmaya çalışmam, uzaklara rastgele vurmam, kime verirsem daha iyi olacağını düşünürüm. Galatasaray’a gelirken savunma oyuncusu olarak biliniyordum ama attığım gollerle, yaptığım asistlerle, hücuma katılmamla insanların algılarını değiştirdim. Bu yüzden sadece defansta değil, ofansa yakın olan her mevkiye uygun görmeye başladılar.

Senin için de bu konuda bir kafa karışıklığı var mı?

Bu benden ne talep edildiğine bağlı. Mustafa Denizli benden orta sahada oynamamı istediğinde “Takım için iyi olacağını düşünüyorsanız seve seve oynarım” dedim. Kendime stoper diyebilirim ama bu şekilde oynamak da benim için sorun değil. Takım için opsiyonları olan bir oyuncu olmak güzel bir şey.

Galatasaray’ın kadro yapısını ve yeteneklerini düşündüğünde şu an en uygun yerin stoper olduğu fikrine katılıyor musun?

Bunun kararını teknik direktörümüz verir. Defansta da oynasam, orta sahada da oynasam aynı şekilde mutlu olurum, bir sonraki maçta nerede oynayacağım söylendiğinde sorun çıkarmam. Başka bir oyuncu için defanstan orta sahaya geçmek vücudunun konumu, alacağı pozisyon açısından zor olabilir ama ben geçmişte uzun yıllar bunu yaptığım için fark etmez.

Bildiğim kadarıyla kanatlarda ve 10 numarada da oynamışsın. Opsiyonun daha fazla olabilir mi?

Lille’deki ilk maçıma Jean Makoun’la beraber çıkmıştım. 1 Aralık 2007. O günü unutamam! Orta sahada oynamıştım ve sonra 10 numaraya kaydırılmıştım. Kamerun Milli Takımı’nda da aynı şekilde 10 numarada oynadım. İspanya’da altyapıda forvet olarak oynadım. Abartıp Kamerun’da mahallenin kalecisi olduğumu da söyleyeyim! Hücumda çok eğleniyorum. Orada her şey için seçenekler daha fazla. Dripling yapıyorsunuz, çalım atıyorsunuz, bacak arası deniyorsunuz… En ileride ya da hücumda oynadığınızda amacınız gol atmak, hata yapsanız da orta saha veya defans arkanızı toplar. O yüzden daha rahatsınız.

“Orta sahadayken top kapma konusunda iyi olmadığımı düşünüyorum”

Yedirdiğin bir golden sonra içindeki hücum aşkı coşmaya mı başlıyor?

Öyle bir düşünceye kapılırsanız kendinizi de, maçı da kaybedersiniz. Bir savunma oyuncusu olarak topu filede gördüğümüzde kimin nerede hata yaptığını biliriz. Hızlıca aklımızdaki kötü düşüncelerden uzaklaşıp oyuna yeniden odaklanmak zorundayız. Yoksa hatalar tekrar etmeye mahkumdur.

Kendini sıklıkla hangi konularda hatalı buluyorsun?

Orta sahadayken top kapma konusunda iyi olmadığımı düşünüyorum. Savunmadayken de en büyük hatam bazen aşırı rahat olmak. Çok yakına bile pas verirken atabileceğim şekilde atsam hiçbir sorun olmayacak ama rahat davrandığım için hata yapıyorum. Kendime o konuda biraz fazla güveniyorum. Bazen kaptırmamam gereken topları kaptırıyorum. Bunu düzeltmek için uğraşıyorum.

Ben de tam “Bazen fazla cesur olduğunu düşünüyor musun?” diye soracaktım…

Sorarsan “Kesinlikle” diye cevap veririm.

Keyfine röveşata denemeleri yapıyor musun?

Antrenmanda yapıyorum. Zaten hep ileride olmayı seviyorum. Çalışmalar bittikten sonra şut çekmeye başlıyorum, en sevdiğim de röveşata yapmak.

İbrahimovic’e attığın çalımdan sonra güldüğünü o esnada gördün mü?

Hayır görmedim. Onu yaptığım anda farkında değildim, daha sonra videoları izlediğimde gördüm. Ben sinirleneceğin düşünmüştüm.

Sen de onun gibi çalımlar yedin mi? Ne tepki verdin?

Daha bu sabah bana buna benzer bir şeyi Sinan yaptı. Bacak arası yemek hoş bir şey değil. Her oyuncu aynı şeyi hisseder. Aşağılandığını düşünüp utanırsın. Sonra da dövmek ya da vurmak isteyebilirsin.

Melo’yla iyi arkadaş olduğunuzu biliyorum. Onu hiç kızdırmış mıydın?

Melo’nun hiçbir zaman kızmaması lazım çünkü kızdığında başka bir adam oluyor. Bunu bildiğim için ona karşı hep dikkatli davrandım. Çok seviyorum, orası ayrı.

Peki sen sinirli bir insan mısın? Sinirlendiğinde neler olur?

Futbol sinirlerin üzerinde oynanan bir oyun. Biz çok fazla duygularla, aşırı motive olarak sahaya çıkıyoruz ama hepimiz kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kimse kart görmek istemese de bazen öyle pozisyonlar olur ki hayatta olduğu gibi sahada da hata yapabilirsin.

Türkiye’ye geldiğinden beri kendinde nasıl değişiklikler olduğunu düşünüyorsun? Adaptasyon ne kadar sürdü?

Buraya gelmeden önce Galatasaray’ın, Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Avrupa’nın da en büyük kulüplerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden taraftarın beni ilk dönemimde performansımı beğenmeyerek eleştirmesini haklı buldum. Sosyal medyada çok fazla yerildim ama bunun normal olduğunu sonradan anladım. Başlarda yaşadığım sakatlıklar hayatımdaki zorlukları iyice çekilmez hale getirmişti.

Dünyanın her yerindeki terör olaylarına karşı çok duyarlısın. Afrika için de durum yakın tarihe kadar çok kanlıydı. Nelson Mandela gibi birkaç adam yaşıyor olsa dünyada onları nerelere yerleştirir, terör olaylarını nasıl bitirirdin?

Dünyada herkesin barış ve huzur içinde yaşaması için yeterince yer var; rengimiz, dinimiz ne olursa olsun bir arada yaşayabileceğimize inanıyorum. Ben Katoliğim, annem Protestan, abim Müslüman. Keşke söylediğin gibi yeryüzünde Madiba gibi birkaç insan daha olsa ve bunları hatırlatsa. O, Afrika’nın dışına taşan ve bütün dünyaya ilham veren bir adamdı. Ben de hayatıma yön çizerken hep ondan ilham aldım.

Röportaj Hilal Gülyurt

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