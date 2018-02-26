Chelsea’de Louis Van Gaal sesleri

Efsane teknik direktör Louis Van Gaal 66 yaşında teknik direktörlüğe dönebilir!

Geçen sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sene de büyük beklentilere giren Chelsea taraftarı ve yönetimi, liderin maç fazlasıyla 19 puan gerisinde 5’inci sırada yer alıyor. Son 4 maçta aldığı 3 mağlubiyet, onları Şampiyonlar Ligi potasından da yavaş yavaş uzaklaştırmaya başladı. Yönetimin B planı: Louis Van Gaal.

Dün oynanan Manchester United maçında alınan mağlubiyet, taraftar ve yönetimi çileden çıkardı. Antonio Conte’nin oyuncular üstündeki hakimiyetini kaybettiği görüşünü savunan Chelsealiler, teknik direktörlük görevine artık başka bir ismin gelmesi gerektiğini düşünüyor. Transfer politikasında yönetimle anlaşmazlık yaşaması, Diego Costa ile yaşadığı gerilim ve Stamford Bridge’de yaşanan mağlubiyetler, Conte’nin hanesine büyük bir eksi olarak yazılmıştı.

Conte yerine o koltuğa, 2 senedir boşta olan 66 yaşındaki teknik direktör Louis Van Gaal düşünülüyor. Kariyerinde; Barcelona, Manchester United, Bayern Münih, Hollanda Milli Takımı, Ajax ve Alkmaar gibi takımları çalıştıran Louis Van Gaal’in, teknik direktörlük kariyerine devam edeceği ya da gelebilecek olası bir teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu.

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