Premier Lig’de istediği sonuçları elde edemeyen Chelsea’nin trajikomik fikstürü bugün başlıyor!

Chelsea, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bugün saat 22:45’te Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Stamford Bridge’de oynanacak mücadelede aynı zamanda Chelsea’nin trajikomik fikstürü için de başlangıç olacak.

Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi’nde art arda zorlu maçlar oynayacak olan Chelsea’nin fikstürü şöyle;

20 Şubat: Chelsea – Barcelona

25 Şubat: Manchester United – Chelsea

4 Mart: Manchester City – Chelsea

10 Mart: Chelsea – Crystal Palace

14 Mart: Barcelona – Chelsea

17 Mart: Leicester City -Chelsea

1 Nisan: Chelsea – Tottenham

Premier Lig’de 4’üncü sıradalar

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Chelsea, ligde bu sezon istediği performansı sergileyemedi. Özellikle ligin orta sıralarında yer alan takımlara karşı aldığı mağlubiyet ve beraberlikler, Chelsea’nin başını oldukça ağrıttı. Conte’nin istifa etmesini isteyen bir grup Chelsea taraftarı, bu zorlu fikstürden çıkacak sonuçlara göre istifa tezahüratlarını daha yüksek sesle dillendirebilecek.

27’nci haftası geride kalan Premier Lig’de; 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunan mavililer, bu karşılaşmalarda 49 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

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