CIES Football Observatory en iyi 20 yaş altı oyuncuları açıkladı

CIES Football Observatory son raporunda, Avrupa kulüplerinde 20 yaş altı potansiyelli futbolcuları listeledi

“Most promising prospects” isimli raporda, 22 Avrupa Ligi’nin son iki yılı baz alınarak bu liglerde oynayan 20 yaş altı oyuncular incelendi.Oyuncuların oynadığı ligdeki zorluk, oynadığı dakikalar gibi kriterler göz önüne alınarak hesaplamalar yapıldı. Türkiye Ligi’nden bu listeye giren isim olmazken, Türk kökenli iki oyuncu Berkay Özcan ve Eray Cümart, bu listeye girmeyi başaran futbolcular oldu.

20 yaş altı gelecek vadeden 50 genç

1- Gianluigi Donnaruma (1999)

2- Alban Lafont (1999)

3- Kylian Mbappe (1998)

4- Christian Pulisic (1998)

5- Malang Sarr (1999)

6- Dayot Upamecano (1998)

7- Tom Davies (1998)

8- Matthijs de Light (1999)

9- Kai Havertz (1999)

10- Ryan Sessegnon (2000)

11- Kelvin Amian (1998)

12- Panagiotis Retsos (1998)

13- Manuel Locatelli (1998)

14- İsmaila Sarr (1998)

15- Giovanni Troupee (1998)

16- Justin Kluivert (1999)

17- Samuel Kalu (1998)

18- Jan Bamert (1998)

19- Jordan Lotomba (1998)

20- Ronaldo Vieira (1998)

21- Houssam Aouar (1998)

22- Rick van Drongelen (1998)

23- Justin Hoogma (1998)

24- Sander Berge (1998)

25- Sofiane Alakouch (1998)



26- Ronael Pierre-Gabriel (1998)

27- Carlos Alena (1998)

28- Martin Ödegaard (1998)

29- Cedric Zesiger (1998)

30- Dennis Geiger (1998)

31- Giulio Maggiore (1998)

32- Timothy Fosu-Mensah (1998)

33- Federico Valverde (1998)

34- Victor Nelsson (1998)

35- Carel Eiting (1998)

36- Douglas Luiz (1998)

37- Sherel Floranus (1998)

38- Alex Pozo (1999)

39- Yann Karamoh (1998)

40- Marc Varniel (1998)

41- Trent Alexander-Arnold (1998)

42- Dairo Maresic (1999)

43- Amadou Haidara (1998)

44- Henry Medariaus (1998)

45- Josip Brekalo (1998)

46- Kevin Danso (1998)

47- Berkay Özcan (1998)

48- Achraf Hakimi (1998)

49- Manu Garcia (1998)

50- Eray Cümart (1998)

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