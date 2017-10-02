Common Goal kampanyasına Giorgio Chiellini de katıldı!

Manchester United’ın yıldız ismi Mata’nın öncülüğünü yaptığı yardım kampanyasına katılan son isim Giorgio Chiellini oldu

Dünya genelinde 80 ülkede faaliyet gösteren Common Goal isimli yardım kuruluşuna maaşının yüzde 1’ini bağışlayan Juan Mata, bu hareketi dünyaya yayma peşinde. Mata’nın öncülüğünü yaptığı bu kampanyaya ilk destek veren futbolcu Mats Hummels olmuştu. Hummels’in ardından gelen ilk isim Giorgio Chiellini oldu.

Aylık 560 bin pound kazanan Mata “Paylaşmakla dünya değişecekse, bunda küçük bir katkım olmasını istedim. Yardım yapan arkadaşlarımdan bir 11 yapmak istedim. Bu hareketi dünyaya yayabiliriz. Harekete öncülük yapıyorum; ancak tek başıma olmak istemiyorum”… 2012 Şampiyonlar Ligi finalinde kupa sevincini yaşayan İspanyol yıldız, “Şampiyonluk kutlamaları sırasında etrafımdaki arkadaşlarıma baktım. Hepimiz dünyanın farklı bir yerinden, farklı şartlardan gelmiştik ve farklı dilleri konuşuyorduk. Bazıları savaş görmüştü, bazıları ise fakirlik içinde büyümüştü. Ancak hepimiz Almanya’da Avrupa şampiyonu olarak bulunuyorduk” demişti.

Aylık 600 bin euro kazanan Hummels “Bütün futbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum; herkes Mata ve benim yaptığım gibi maaşının yüzde 1’ini bağışlasın ve büyük bir birliktelik oluşturalım” dedikten sonra Giorgio Chiellini bu duruma kayıtsız kalmadı. Yıllık 3 buçuk milyon euro kazanan Juventus’un başarılı savunma oyuncusu, maaşının yüzde 1’ini Common Goal derneğine bağışladığını açıkladı.

Common Goal derneğinin amacı nedir?

Common Goal derneği, 3 milyardan fazla insanın ilgi gösterdiği bu oyunun gezegenin en büyük sporu olduğunu belirtiyor. Böyle büyük bir kitlenin takip ettiği oyunun, bir dileği gerçekleştirmek için fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyor. Kuruluş, futbolcuların maaşının yüzde 1’iyle yardıma muhtaç kişilere yardım götürerek büyük bir sosyal projeye imza atıyor.

Derneğe üye futbolcular

Juan Mata’yla başlayan bu harika akım Mats Hummels ve Chiellini ile devam etti. Bu 3 isim dışında 2 futbolcu daha listede bulunuyor. Bu futbolcular Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı’nın 2 yıldız ismi Megan Rapinoe ve Alex Morgan… Böyle bir projeye katılmaktan onur duyan kadın futbolunun en önemli iki ismi, tüm futbolcuları bu kampanyaya davet etti.

Futboldan yeteri kadar kazandıklarını ve alınan paraların çok yüksek olduğunu kabul eden oyuncuların böyle bir girişime ortak olması, global anlamda büyük bir heyecan yaratmaya başladı. Milyon eurolar kazanan her oyuncunun maaşını yüzde 1’ini bağışladığını varsayarsak, yardıma muhtaç milyonlarca insanın kapısına gidilmiş olacağını kolayca söyleyebiliriz.

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