Conte & Costa savaşı büyüyor! Top Diego Costa’da!

Chelsea ve Costa arasında sular durulmuyor, daha da doğrusu Conte ve Costa savaşı büyüyor!

Chelsea ile rüya bir sezon geçiren Costa, Londra ekibiyle 35 maçta 20 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Bu harika sezona ise Conte ve Costa savaşı damga vuruştu. İkilinin bir türlü yıldızı barışmaması takım içinde de huzursuzluğa sebep olmuştu. Nihayetinde Conte & Costa savaşı birkaç gün içinde bitmiş olacak.

Ocak ayında Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte ve fitness antrenörüyle yaşadığı kavgadan dolayı kritik virajda kadro dışı bırakıldı. Bu davranış Costa’nın saha içindeki agresif tavrını saha dışına taşımasına sebep oldu. Kısa süre içinde affedildikten sonra ligi domine edip şampiyon oldular. Bu şampiyonluk bile onların arasına giren kara kediyi kovmaya yetmedi.

Diego Costa bundan sonra net bir mesaj verdi ve lig bittikten sonra açtı ağzını yumdu gözünü. Verdiği demeçte “Bana Chelsea’de hayvan gibi davrandılar. Yedek takımla antrenmana çıkmamı istediler ancak bunu kabul etmedim. Conte ile tartışmamız Ocak ayında başladı. Ona insan olarak saygım yok. Teknik direktör olarak onu dinleyebilirim ancak insan olarak ona saygı duymuyorum. O asla kendi fikirlerini değiştirmeyen bir insan” dedi.

Bu olaylara kayıtsız kalmayan takım Atletico Madrid oldu. Eski oyuncusu için ilk şart takımı ile barışması. Chelsea kanadından gelen açıklamalar önce takımdan özür dilemesi ardından satışına onay verilmesi yönünde. Eğer Diego Costa affedilir ve satışa onay çıkarsa Atletico Madrid 25 milyon sterlinlik bir teklif sunacak. Diego Costa Premier Lig transfer sezonu kapanmadan kararını vermiş olacak ve Conte & Costa savaşı nihayet son bulacak.

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