Conte, Watford deplasmanından da eli boş döndü!

Sezona şampiyonluk unvanını korumak parolasıyla başlayan Chelsea, Watford deplasmanında fark yedi!

İngiltere Premier Lig’in 26’ıncı hafta mücadelesinde Watford deplasmanına konuk olan Chelsea, son 60 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. İlk 4 sıradaki avantajını iyice yitiren Chelsea, 30’uncu dakikada Tiemoue Bakayoko’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Ev sahibi ekip Watford’un 42’inci dakikada kazandığı penaltı atışını Troy Deeney gole çevirdi ve ilk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı bir türlü beklenen reaksiyonu gösteremeyen Chelsea, zor da olsa 82’de Eden Hazard’ın harika plase vuruşuyla skoru 1-1’e getirdi. Herkes maç bu skorla bitecek derken Watford, buna karşı çıktı!

Her şey son 6 dakikada değişti. 84’üncü dakikada sahneye Daryl Janmaat çıktı ve Watford’u tekrar öne geçirdi. Bu dakikadan sonra maça konsantre olma konusunda sıkıntı yaşayan Chelsea savunması, dakika 88’de Gerard Deulofeu ve 90+’da Roberto Pereyra’nın attığı gollerle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

“Kulüp beni yeterli görmezse gerekli kararı verir”

Watford’un yeni teknik direktörü Javi Garcia’nın ilk maçında ilk galibiyetini aldığı haftada Watford puanını 30’a yükseltip 11’inci sıraya yükseldi. Chelsea 50 puanda kaldı ve 4’üncü sırada yer aldı. Chelsea gelecek hafta sahasında West Bromwich’i ağırlarken Watford deplasmanda West Ham United ile mücadele edecek.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Chelsea’nin patronu Conte “Zor durumdayız. Bournemouth’a 3-0 ve Watford’a 4-1 kaybetmek kabul edilebilir gibi değil. Tüm oyuncularımızı, yolumuzun zorluğu konusunda uyarmaya çalışmıştım” dedi.

“İstifa edecek misiniz?” şeklindeki soruya ise “Hayır, böyle bir sorunum yok. İşimi yapmaya çalışıyorum. Yüzde 100’ümü veriyorum. Yeterli görülmüyorsa kulüp en doğru kararı verir” açıklamasında bulundu.

Geçen sezonun 26’ıncı haftasında 3 mağlubiyet 3 beraberliği bulunan Chelsea’nin, bu sezon aynı dönemde 6 mağlubiyet 5 beraberliği bulunuyor.

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