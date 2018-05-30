CR7, Messi’ye 139 milyon kişi fark attı

KPMG Football Benchmark ekibi,’Avrupa Eliti 2018′ raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi

Real Madrid’li Cristiano Ronaldo, 318.3 milyon takipçiyle zirvede. PSG’li Neymar JR (191.4 milyon kişi) ikinci, Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi (179.3 milyon kişi) üçüncü oldu. Listedeki tek Türk ise 69.8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer alan Arsenal’da top koşturan Mesut Özil.

KPMG Football Benchmark Ekibi, ‘Avrupa Eliti 2018’ raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. Real Madrid’in 120 milyon Euroluk yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi’ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı. Messi’nin piyasa değeri 180 milyon Euro. Portekizli CR7’nin instagramda 123.9 milyon, facebookta 122.5 milyon, twitterda 71.9 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo’yui 222 milyon Euroya Barcelona’dan PSG’ye transfer olan Neymar JR izliyor.

Listedeki tek Türk Mesut Özil oldu

Brezilyalı oyuncuyu sosyal medyada toplam 191.4 milyon kişi takip ediyor. Twitter hesabı bulunmayan Barcelonalı Lionel Messi ise 179.3 milyon kişiyle en çok takip edilen üçüncü oyuncu. Listeye giren tek Türk futbolcu ise Mesut Özil oldu. Türk asıllı Alman oyuncunun sosyal medyada 69.8 milyon takipçisi var. Arsenal’in yıldızı, bu takipçi sayısıyla 7’nci sırada.

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