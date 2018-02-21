Cüneyt Çakır Türkiye’de yapamadığını Avrupa’da yapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Chelsea ile Barcelona arasında oynanan maçı yöneten Cüneyt Çakır, maç sonunda kararlarıyla sorgulanmadı

Dün akşam Türkiye’deki futbolseverlerin Beşiktaş maçına odaklandığı sırada Stamford Bridge’de oynanan maçta Cüneyt Çakır’ın ekibi Bahattin Duran, Tarık Ongun, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek ve Mustafa Emre Eyisoy oluşturdu. Cüneyt Çakır iki takım arasındaki ikinci maçını (Daha önce 2011-12 sezonunda, Camp Nou’da yönetmişti) da sorunsuz yönetti.

İlk yarısı 0-0’lık beraberlikle biten maçta ilk golü 62’nci dakikada Willian buldu. 75’inci dakikada Barcelona’nın golünü atan Messi ise, kariyerinde bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İlki 2006 yılında olmak üzere Chelsea ile 10’uncu kez karşılaşan Messi, ilk kez gol atmayı başardı. Arjantinli daha önce çıktığı maçlarda çektiği 30 şuttan da sonuç alamamıştı.

FIFA kokartlı hakemimiz 1-1 biten maçta Chelsea’den Antonio Rüdiger ve Alvaro Morata’ya, Barcelona’dan Ivan Rakitic, Luis Suarez ve Sergio Busquets’e sarı kart gösterdi. Bu arasında en çok konuşulan Suarez’e aldatmaya yönelik hareketten gösterilen karttı. İspanyol basının geniş yer ayırdığı pozisyonda Çakır, avantajı bekledi, oyunun akışına müdahale etmedi ve Barcelona golü buldu.

Bercelona-Chelsea maçı 14 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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