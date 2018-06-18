Dünya Kupası günün programı ve 11’ler

Dünya Kupası’nda bugün oynanacak 3 karşılaşmanın programı ve ilk 11’leri sizlerle

Günün ilk maçında F Grubu’nda İsveç ile Güney Kore, Nizhny Novgorod şehrinde karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadı’nda oynanacak mücadele, saat 15:00’te başlayacak.

İlk 11’ler

İsveç: Olsen; Lustig, Jansson, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

Güney Kore: Kim; Lee, Park, G Kim, Jang Hyun-Soo; W Kim, Koo Ja-Cheol, Lee, Ki, Kim Min-Woo; Son, Hwang Hee-Chan.

Günün ikinci maçında, G Grubu’nun ilk karşılaşması olma özelliği taşıyan mücadelede, dünya sıralamasında 3. basamakta yer alan Belçika sahaya çıkacak. Soçi’deki Fisht Stadı’na oynanacak mücadelede Belçika ile Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkacak olan Panama karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saat 18:00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

Belçika: Courtois, Vertonghen, Kompany, Alderwield, Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku

Panama: Penedo, Machado, Escobari Torres, Ovalle, Gomez, Cooperi Godoy, Barcenas, Rodriguez, Perez

Rusya’ya 52 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için gelen İngiltere de turnuvadaki ilk maçına bugün çıkacak. G Grubu mücadelesinde İngiltere ile Afrika temsilcisi Tunus karşı karşıya gelecek. Volgograd Arena’daki mücadele saat 21:00’de başlayacak.

Muhtemel 11’ler

Tunus: Aymen, Maaloul, Meriah, Youssef, Bronn, Sassi, Skhiri, Khaoui, Badri, Sliiti, Ben Youssef

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Cahill, Henderson, Trippier, Lingard, Alli, Young, Sterling, Kane

Yorumlar

yorumlar