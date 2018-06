Dünya Kupası grup analizi | C grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde üçüncü durağımız C grubu

B Grubu

Fransa

Avustralya

Peru

Danimarka

Dengeli ama bir o kadar dengesiz grup

Eğer Fransa 2002 yılında olduğu gibi harika bir kadroyla girip tökezlerse işler karışır. Peru, Danimarka ve Avustralya takımlarının karşılaşmalarında her an her şey olabilir.

Mutlak favori Fransa olsa da kimse onların puan kaybetmeyeceğini iddia edemez. C grubu birbirinden ilginç hikayelere sahne olacaktır.

Fransa

Kaleci: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (Monaco), Adil Rami (Olympique Marsilya), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Blaise Matuidi (Juventus), N’Golo Kante (Chelsea), Steven N’Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Münih)

Forvet: Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsilya), Ousmane Dembele (Barcelona)

Taktik

Didier Deschamps, Fransa’yı 4-3-3 sistemine oturtmuş bir hoca. Onun için kadroda her ne kadar birbirinden yetenekli oyuncular olsa da öncelik orta saha!

Eğer orta sahada onun için savaşacak oyuncular varsa arkasına bile bakmadan yıldız oyuncuları yedek kulübesinde bırakabilir. Bu yüzden Kante takımın onca yıldızı arasında en önemli ismi olacaktır Deschamps’ın.

Takımda merkez forvet özelliği olan yalnızca Giroud’nun olduğunu düşünürsek, gizli bir 4-6-0’ı da saha matematiğinde görebiliriz.

Fransa’nın oyun planı en basit anlatımla; orta sahada topu kap ve ilerideki oyunculara at!

İskelet 5’li

Kante, Matuidi, Pogba orta saha üçlüsü olarak Fransa’nın kozları, Diğer iki isim Varane ve (Dembele-Griezmann-Mabappe) olacaktır.

Dikkat çekici 3 başlık

Kupayı da alabilirler, gruptan çıktıkları gibi elenebilirler de…

Takım olabilecekler mi?

Deschamps olası bir kötü sonuçta sınırdan ihlal edilir mi?

Avustralya

Kaleci: Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Genk), Brad Jones (Feyenoord)

Defans: Aziz Behich Eraltay (Bursaspor), Milos Degenek (Yokohama F. Marinos), Matthew Jurman (Suwon Bluewings), James Meredith (Millwall), Josh Risdon (Western Sydney), Trent Sainsbury (Grasshoppers)

Orta saha: Mile Jedinak (Aston Villa), Jackson Irvine (Hull City), Robbie Kruse (Bochum), Massimo Luongo (Queens Park Rangers), Mark Milligan (El Ahli), Aaron Mooy (Huddersfield Town), Tom Rogic (Celtic)

Forvet: Tim Cahill (Millwall), Tomi Juric (Luzern), Matthew Leckie (Hertha Berlin), Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Daniel Arzani (Melbourne City), Jamie Maclaren (Hibernian)

Taktik

Avustralya’nın Rusya’da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmesinin ardından istifa eden Ange Postecoglou’nun yerine 65 yaşındaki Bert van Marwijk getirilmişti. Postecoglou döneminde 3’lü savunmayı benimseyen Avustralya, Marwijk ile 4’lü savunmaya geçiş yaptı.

Orta sahadan dikine kaleye gitmeye çalışan Kangurular, Mooy ve Jedinak önderliğinde merkezden oyunu kanatlara taşıyan bir oyun yapısını benimsemiş durumdular. Set oyununda iyi kapansalar da takım boyları 40 metreye kadar uzadığı için geniş alanlar bırakabiliyorlar.

İskelet 5’li

Marwijk kaleye ilk olarak Ryan’ın ismini yazacaktır. Ardından 11’e yazacağı ilk isim Mooy olacaktır. Aaron Mooy’un yanında tecrübeli Jedinak ile o bölgeyi güvenli hale getirecektir. Sol bek Aziz Behich’in yeri neredeyse garanti. Son isim ise Herta Berlin’in kanat oyuncusu Leckie…

Dikkat çekici 3 başlık

Nerede o eski Avustralya?

Mooy ve Jedinak yetecek mi?

Sürpriz? Neden olmasın?

Peru

Kaleci: Gallese(Veracruz), Carlos Caceda(Veracruz), Jose Carvallo(UTC)

Defans: Aldo Corzo(Universitaro), Luis Advincula(Lobos BUAP), Miguel Araujo(Alianza Lima), Alberto Rodriguez(Junior), Christian Ramos(Veracruz), Anderson Santamaria(Puebla), Luis Abram(Velez Sarsfield), Miguel Trauca(Flamengo)

Orta Saha: Renato Tapia(Feyenoord), Pedro Aquino(Lobos BUAP), Yoshimar Yotun(Orlando City), Sergio Pena(Granada), Edison Flores(Aalborg), Paolo Hurtado(Vitoria Guimares), Wilder Cartagena(Veracruz), Nilson Loyola(Melgar), Christian Cueva(Sao Paolo), Andre Carrillo(Watford)

Forvet: Jefferson Farfan(Lokomotiv Moskova), Andy Polo(Portland Timbers), Raul Ruidiaz(Monarcas Morelia)

Taktik

Sıkı bir 4-2-3-1’ciler! Oyunu arkadan kurup bir an önce rakip kaleye kanatlardan ulaşmaya çalışan bir takım. Set oyunlarında nispeten duran toplara göre başarılılar.

Bazı maçlarda onları geriye düştükleri maçta oyun içinde 3 hatta 4 forvet oynarken görmemiz sürpriz olmayacaktır. Yalnız bir gerçek var ki hangi taktiği kullanırlarsa kullansınlar her türlü kanat oyuncularının ayağına top değecektir.

İskelet 5’li

Kanat oyuncuları Carrilloo ve Flores takımın değişmezleri. Tapia orta sahada yazılacak ilk isim. Kaleci Gallese ve stoper Ramos’da iskelet kadromuzda ilk 5’e giren oyuncular.

Dikkat çekici 3 başlık

Yalnızca kanatlar yeterli olacak mıdır?

Guerrero kokain kullandığı için pişman mıdır?

3 maç; 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet olur mu?

Danimarka

Kaleci: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield), Frederik Ronow (Brondby)

Defans: Simon Kjaer (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Moenchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jens Stryger (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich)

Orta Saha: William Kvist (FC Copenhagen), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Bordeaux), Lasse Schone (Ajax), Christian Eriksen (Tottenham), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna)

Forvet: Pione Sisto (Celta Vigo), Martin Braithwaite (Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Kasper Dolberg (Ajax)

Taktik

4-3-3 sistemiyle sahaya yayılan Vikingler, oyunun kontrolünü eline almayı seven bir takım. Birbirinden kaliteli ayaklara sahip oldukları 2’nci ve 3’üncü bölgede bireysel performanslarla sonuca gidiyorlar.

Boğucu hücum gücüyle ne kadar fark yaratsalar da, ileride oyunu kabul ettikleri için kolayca kontra yiyebilen bir takım hüviyetindeler.

İskelet 5’li

Chelseali Christensen, defansın bel kemiği Kjaer, Tottenham’ın yıldızı Eriksen, kaleci Kasper Schmeichel ve Feyenoord’un başarılı forveti Jorgensen, Age Hareide’nin en güvendiği isimler konumunda.

Dikkat çekici 3 başlık

Plajdan gelip Avrupa şampiyonu olduklarını unutmayın!

Eriksen…

Gruptan çıkabilirler…

