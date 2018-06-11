Dünya Kupası grup analizi | E grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde beşinci durağımız E grubu

E grubu

Brezilya

Kosta Rika

İsviçre

Sırbistan

Brezilya

Kaleci: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians)

Defans: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Pedro Geromel (Gremio), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid)

Orta Saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Fred (Shakhtar Donetsk), Renato Augusto (Beijing Guoan)

Forvet: Philippe Coutinho (Liverpool), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Bayern Münih), Taison (Shakhtar Donetsk), Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City)

Taktik

Sıkı bir 4-3-3 oynayan Brezilya, ofansif beklere sahip olduğu için hücumda 2-5-3’e dönebiliyor. Orta sahası son yıllara göre oldukça güçlü olan Brezilya’da, topu ileriye taşıyacak oyuncu sayısı bir hayli fazla. Bunun yarı sıra orta sahada Casemiro ve Augusto gibi sert oyuncuların olması da Brezilya için bir avantaj.

Yalnız bir problem var! Kim nerede oynayacak? Coutinho sol iç mi sağ kanat mı oynayacak? Willian kendine yer bulabilecek mi? Peki ya Firmino oynarsa Jesus, Jesus oynarsa Firmino sahada yer alabilecek mi? Fernandinho-Augusto değişikliği görür müyüz? Bunların hepsi büyük bir soru işareti olarak dursa da buna karar verecek son kişi teknik direktör Tite olacak.

İskelet 5’li

Neymar

Ederson

Coutinho

Marcelo

Danilo

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Brezilya 7’nin intikamı için Rusya’da!

Neymar ve tayfası 2002 tayfasının izinden gidebilecek mi?

Joga Bonito zamanı!

Sırbistan

Kaleci: Vladimir Stojkovic (FK Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv), Aleksandar Jovanovic (AGF), Marko Dmitrovic (Eibar)

Savunma: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Kızılyıldız), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Anderlecht), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Dusko Tosic, Matija Nastasic (Schalke), Nikola Milenkovic (Fiorentina)

Orta saha: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Cardiff City), Nemanja Maksimovic (Valencia), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Benfica), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt), Filip Kostic (Hamburg), Nemanja Radonjic (Kızılyıldız), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (PAOK), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt)

Taktik

Uzun yıllar Bundesliga’da Werder Bremen ve Schalke 04 formaları giyen Mladen Krstajic, Sırbistan’ın hocası olarak Dünya Kupası’nda takımının başında yer alacak. Genellikle 4-1-4-1 taktiğini tercih eden Krstajic için en kritik oyuncu Nemenja Matic.

İlerideki oyunculara tanıyacağı özgürlük için Matic, kilit oyuncu konumunda. Hem sert oyunu hem de top çalmasıyla hem de oyunu kurmasıyla ekstra işlere imza atıyor.Sol kanadı Kolarov ve Kostic ile etkili kullanan Sırplar, hücum aksiyonlarında kanatları fazlasıyla kullanan bir takım.

İskelet 5’li

Lazio’da harikalar yaratan Milinkovic-Savic, Mourinho’nun prensi Matic, Roma’nın tecrübeli sol kanat-bek oyuncusu Kolarov, Fulham ile lige çıkma başarısı gösteren Aleksandar Mitrovic ve Torino’nun yıldız ismi Adem Ljajic, Sırbistan’ın omurgasını oluşturan 5 oyuncu olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Dikkat çekici 3 başlık

Brezilya’nın kabusu olurlar mı?

İlk kez ikinci tura geçerler mi?

Orta saha buram buram kalite kokuyor.

Kosta Rika

Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano);

Defans: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norrkoping), Ronald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Oscar Duarte (Espanyol), Giancarlo Gonzalez (Bologna), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Aguilas Dorados);

Orta Saha: David Guzman (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting CP), Daniel Colindres (Saprissa), Christian Bolanos (Saprissa);

Forvet: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis), Marco Urena (LAFC)

Taktik

5-4-1 oynayacak nadir takımlardan Kosta Rika’nın etkili silahı set oyununda iyi kapanabilmesi. Kontrataklarda etkili olan oyuncuları da kadrosunda bulunduran Kosta Rika’da oyun metrajı bazen o kadar daralıyor ki, o kilidi açmak neredeyse imkansız hâle gelebiliyor.

İskelet 5’li

Keylor Navas

Bryan Ruiz

Campbell

Duarte

Bolanos

Dikkat çekici 3 başlık

Az ye!

Çok kapan!

Az yiyip çok kapan!

İsviçre

Kaleci: Roman Buerki (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Leipzig), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach)

Savunma: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-Francois Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Fabian Schaer (Deportivo La Coruna)

Orta saha: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach), Steven Zuber (Hoffenheim)

Forvet: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb), Haris Seferovic (Benfica)

Taktik

4-2-3-1 sistemiyle sahaya yayılacak olan İsviçre, orta sahada pas yapabilen ve savaşan isimlerden kurulu olmasına özen gösteriyor. Bek ve kanat oyuncularının hızından yararlanacak Kırmızılılar, Seferovic’e atacakları uzun topla da gol arayacaklar.

Sahayı dikine ve enine geometrik şekilde iyi kullanabilen İsviçre, hücum presi yerine alan presi yapmayı daha çok tercih ediyor. Savunmalarında ise en büyük sorun ağır kalmaları olarak göze çarpıyor.

İskelet 5’li

Akanji

Seferovic

Lichtsteiner

Shaqiri

Xhaka

Dikkat çekici 3 başlık

Brezilya’ya yenilsen de gruptan çık!

Kanatları etkili kullan!

Oyun, orta sahada kazanılır!

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