Dünya Kupası grup analizi | F grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde altıncı durağımız F grubu

F Grubu

Almanya

Meksika

Güney Kore

İsveç

Almanya

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

Taktik

Sert geçecek maçlarda 4-2-3-1, daha baskı kurmak istedikleri maçtaysa 4-3-3 sistemiyle sahada yer alıyorlar. Löw ile bütünleşmiş bir sisteme sahip olan Almanlar, her zaman olduğu gibi; baskılı, ayağa pas yapan ve topu ileride kullanan bir takım olacaktır. Geçen senelere göre en büyük eksiklikleri takım savunmasındaki zaafiyet…

Kadro tercihinde özellikle, 2014 Dünya Kupası’nda kupayı getiren golü atan Götze’nin yer almaması ve Leroy Sane’nin davet edilmemesi Alman basınında geniş yankı uyandırmıştı. Emre Can ve Mustafi ise uzun süreli sakatlıklardan sonra kadroda yer bulamayan diğer iki isim oldu.

İskelet 5’li

Neuer

Kross

Hummels

Müller

Kimmich

Dikkat çekici 3 başlık

6-7 gol atacakları maç olacak mıdır?

Forvetsizlik sendromu…

Art arda iki kupa kazanırlar mı?

Meksika

Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),

Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),

Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),

Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).

Taktik

Taktik değişkenliği en fazla olan takımlardan biri. Hem 4’lü savunma hem de 3’lü savunma yaparken onları görebiliriz. Kanatlardan oynamayı seven bir takım olan Meksika, ileride fazla adamla çoğalabiliyor.

Meksika’da defans ileri uçtan yapılan baskı ile başlıyor. Set oyununda bazen disiplini elden kaçırsalar da genel olarak taktiğe sadık kalan bir takım Meksika.

İskelet 5’li

Ochoa

Herrera

Carlos Salcedo

Layun

Lozano

Dikkat çekici 3 başlık

Son dönemlerde olduğu gibi yine ikinci turda ellenirler mi?

Bileklerine hakim oyuncular

Rafa Marquez

Güney Kore

Kaleci: Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu)

Defans: Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Orta saha: Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Forvet: Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Salzburg)

Taktik

Turnuva boyunca en sık rastlayacağımız taktiklerden biri olan 4-4-2 ile sahaya yayılacaklar. Uzun toplar ve derin paslarla hücumda etkili olmaya çalışacaklar. Defansif anlamda ise sorunları büyük. Savunmayı ön alanda kurdukları için ani top kayıplarında ağır stoperlerinin azizliğine uğrayabilirler.

İskelet 5’li

Son Heung-min

Kim Seung-gyu

Lee Jae-sung

Hwang Hee-chan

Ki Sung-yueng

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2002 destanı gerçekleşir mi?

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Bu seneki yıldızları Son Heung-min!

İsveç

Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)

Defans: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)

Orta Saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)

Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)

Taktik

Saha içindeki kralları yani “acil durum anında camı kırınız” nesnesi olan İbrahimovic kadroya çağrılmadı. İş artık tamamen sisteme sadık kalmaya döndü. Sıkı bir 4-4-2 ile sahaya yayılacak İsveç’te en etkili silah duran toplar. Özellikle köşe vuruşlarında, yarım penaltı heyecanı yaşayacaklar. Çünkü takımda topu alıp gidecek inisiyatif sahibi oyuncu sayısı “sıfır”!

İskelet 5’li

Toivonen

Lindelof

Forsberg

Berg

Olsen

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İbrahimovic yok!

İtalya zaferi tekrarlanır mı?

Kuzey Avrupa’nın gücü adına!

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