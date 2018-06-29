Dünya Kupası gruplarında akıllarda kalanlar

2018 Dünya Kupası’nda grup maçları tamamalandı. Grup sürecinde sıkılsak da tarihe geçen anlar da olmadı değil!

En erken sarı kart rekoru kırıldı

Meksika ile İsveç arasında oynanan grup karşılaşmasının 13’üncü saniyesinde bir rekor kırıldı. Sarı kart gören Meksikalı oyuncu Jesus Gallardo, Dünya Kupası tarihine en erken sarı kart gören oyuncu olarak tarihe geçti. Gallardo’dan önce rekor, 1986 Dünya Kupası’nda İskoçya ile karşılaşan Uruguay’da ilk dakikada sarı kart gören Jose Batista’ya aitti.

Son 3 şampiyon gruptan çıkamadı

2006 Dünya Kupası şampiyonu İtalya ve 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, bir sonraki Dünya Kupası’nda gruplardan çıkamayarak büyük bir şok yaşatmışlardı. Gelenek bozulmadı ve 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya da bu turnuvada gruplardan elenerek erken veda etti.

Penaltı rekoru kırıldı

2018 FIFA Dünya Kupası’nda şimdiden, turnuva tarihinin en yüksek penaltı sayısına ulaşıldı. Oynanan 48 karşılaşmada hakemler 24 kez beyaz noktayı gösterdi ve bu penaltılardan 18’i filelerle buluştu.

Gol Krallığı

Gol krallığı yarışında ise İngiltere’den Harry Kane 5 golle başı çekiyor. Portekizli Cristiano Ronaldo ile Belçikalı Romelu Lukaku 4’er, İspanyol Diego Costa ile Rus Denis Cheryshev 3’er golle krallık yarışında takibini sürdürüyor.

Ronaldo ile Kane ise turnuvada hat-trick yapma başarısını gösteren oyuncular olarak öne çıkıyor.

İngiltere formasıyla ilk kez Dünya Kupası’nda mücadele eden 24 yaşındaki Kane, Gary Lineker’in (10) ardından İngiltere’nin dünya kupalarındaki en golcü ikinci ismi olmayı şimdiden başardı

45 yaşında forma giydi

Mısırlı kaleci Essam Al-Hadary 45 yaş 161 günlükken Suudi Arabistan karşısında sahaya çıkarak bir dönem Galatasaray’da da oynayan Kolombiyalı Faryd Mondragon’un rekorunu (43 yaş, 3 gün) geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinde forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

En farklı galibiyet İngiltere’den

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu’nun 2. sırada tamamlayan İngiltere, tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılma başarısı gösteren Panama’yı 6-1 mağlup ettiği maçta birçok rekora imza attı.

Bu sonuçla İngilizler, ilk kez bir Dünya Kupası’nda 6 gol atarken, turnuva tarihindeki en farklı galibiyetine de ulaşmış oldu.

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