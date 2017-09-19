Daniel Carvajal, gözünü Real Madrid kaptanlığına dikti!

Real Madrid’le olan sözleşmesi 2022 yılına kadar sürecek olan Daniel Carvajal geleceğe dair planlarını açıkladı

25 yaşındaki Daniel Carvajal kariyer planlarının tamamına Real Madrid forması koydu. Real Madrid’in 2013 yılında renklerine bağladığı futbolcu sözleşmesi bitmeden uzun vadeli bir sözleşme daha imzalayıp, kulüpte kalıcı olmanın peşinde. Real Madrid kaptanlığının kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen futbolcu, düzenlediği basın toplantısında Real Madrid forması giyen tüm futbolcuların aynı rüyayı gördüğünü söyledi. “Şimdilik, Kaptanımız Sergio Ramos’dur ve hepimiz onunla çok mutluyuz. Ancak tabii ki bir gün bu kulübün kaptanı olmak isterim. O günün ne zaman geleceğini bilmiyorum ama bunun için yeterince sabrım var.”

Transferiyle ilgili de konuşan futbolcu, “Her zaman burada olmak istediğimden eminim. Real Madrid’e imza attığım ilk günden beri başka bir kulüp için kafamı bile çevirmedim. Her şeyimi bu formaya veriyorum. Bundan sonra da diğer takımlardan gelecek tekliflerin hiçbirini beklemeyeceğim” dedi.

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