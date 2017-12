David Villa: “Artık antrenmanlara metroyla gidiyorum”

35 yaşında İspanya Milli Takımı’na yeniden çağırılan eski Barça forveti, Patrick Viera sayesinde MLS’de başarılı bir dönem geçiriyor. David Villa ile yeni hayatını konuştuk

Performansın harika ve bu sezon MLS‘te Altın Ayakkabı’yı kazanma şansın bir hayli yüksek. İspanya’ya kıyasla Amerika’da gol atmak ne kadar farklı?

Nerede oynarsanız oynayın futbol her yerde aynı. Daima benden isteneni yapıyorum, yani goller atıyorum. Bu benim işim. New York City FC’deki hayatımdan memnunum. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörümüz Patrick Viera’nın yardımları sayesinde yüksek seviyede oynamaya devam ediyorum.

NYCFC’de Viera’nın yönetimi altında oynamak nasıl?

Muazzam bir oyun anlayışı ve derin bir futbol bilgisi var. Buna kusursuz kişiliği de eklenince ortaya çok iyi sonuçlar çıkıyor. Maçlardan önce oyunculara birçok bilgi veriyor ve maçlara çok sıkı çalışıyor. Haftanın yedi günü kulüpte, pazar da dahil! Teknik direktör olarak geleceği parlak ve ileride çok başarılı olacağına inanıyorum.

İspanya ve Fransa forması altında karşı karşıya geldiğiniz günlerden bahsediyor musunuz?

Elbette. Geçenlerde 2006 Dünya Kupası’nda son 16’daki İspanya-Fransa maçını konuştuk. İkimiz de o maçta gol attık ancak Fransa kazandı ve finale kadar çıktı. Bununla biraz övündü! Ancak sorun değil. İkimiz de Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nı kazandık, bu yüzden mutluyuz.

New York nasıl bir şehir?

Ailem burayı seviyor, ben de seviyorum. Ancak buraya gelmemdeki öncelikli sebep futbol oynamak. Burası büyük bir şehir. Zaten daima büyük şehirlerde oynadım, bu yüzden alışmakta fazla zorlanmadım.

Thierry Henry’nin antrenmana metroyla gitmesinin fotoğrafı düşünce herkes çok şaşırmıştı. Bunu hiç yaptın mı?

Elbette, hep yapıyorum! Şehrin içinde asla araba kullanmıyorum. Trafik çok kötü olduğundan mantıklı bir iş değil. Daima metroya biniyorum. Kafam rahat!

Taraftarlar seni tanıyor mu?

Zaman zaman tanıyorlar ama kesinlikle beni rahatsız edecek şekilde davranmıyorlar. Bazen fotoğraf ya da imza için ricada bulunuyorlar, ben de hiçbir zaman kırmıyorum. Bu sayede sosyal yaşamımda oldukça rahatım. Cana yakın insanlar ve birbirimizin kıymetini biliyoruz. Beni sokakta görüp gülümsediklerinde ya da selam verdiklerinde mutlu oluyorum. Umarım ben de onlara iyi geliyorumdur.

Amerika’daki diğer “futbol”la ilgili ne düşünüyorsun?

Amerikan futbolu hoşuma gidiyor. Bir keresinde New York Giants maçına gitmiştim ve çok eğlenmiştim. Ayrıca beyzbol hayranıyım.

NYCFC’den takım arkadaşın Andrea Pirlo bir moda ikonu. Sana tavsiyelerde bulunuyor mu?

Hayır, benim kendi stilim var! Tanıdığım her İtalyan kıyafetleri seviyor, Andrea da farklı değil. Modayla ilgili her şeyi biliyor ancak pek de umurumda değil. Bu yüzden ne yazık ki bana pek yardım edemiyor (gülüyor). Ancak hem saha içinde hem de saha dışında onunla beraber New York’ta bu tecrübeyi edinmek harika. Onun gibi pas atan birisi yok ve aynı zamanda harika birisi. Onunla zaman geçirmeyi seviyorum çünkü asla sıkıcı olmuyor.

Geçen sezon Frank Lampard ile oynarken de keyif aldın mı?

Frank’i çok severdim. Çok iyi bir adamdı. Çok sakatlık geçirdi ancak her oynadığında inanılmazdı. Tüm New York taraftarları onu severdi.

Emekli olduğunda ne yapacaksın?

Henüz karar vermedim. Bu yüzden henüz hazırladığım bir planım yok. Daha çok günlük yaşıyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi hissediyorum ve emekli olmayı düşünmüyorum. Hâlâ gol atıyorum ve bu bana çok iyi hissettiriyor. Umarım New York’ta kupa kazanabilirim. Bunun için birkaç yılım daha var.

3 KARİYER ANI

Galacticos şaşkın!

2003-04’de Real Zaragoza formasıyla, La Liga’daki ilk sezonunda 17 gol attı. Ayrıca Copa del Rey finalinde “Galacticos” lakaplı Real Madrid’e karşı aldıkları sürpriz zaferde ağları havalandırdı.

Dünya Kupası zaferi

2010 Dünya Kupası’nda attığı 5 golle turnuvanın en golcü dört oyuncusundan birisi olurken İspanya ile kupayı kazandı. Ülkesinin en golcü oyuncusu olan Villa, aynı zamanda İspanya’nın Euro 2008 zaferinde de gol kralı oldu.

Wembley’de ustalık dersi

Wembley’deki 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde ceza sahasının hemen dışından attığı muhteşem golle skoru belirledi: Barcelona 3 – Manchester United 1.

