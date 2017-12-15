Dele Alli Röportajı: "Gerrard kimseden korkmazdı, ben de öyleyim!"

Steven Gerrard’ı kendine örnek alan Dele Alli, idolünün kendisi üzerindeki etkilerini ve büyük maçları neden sevdiğini anlattı

Kendine Steven Gerrard’ı örnek aldığını biliyoruz. Ona bu kadar hayran olma sebebin ne?

Futbol oynadığı dönemde dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Onu izleyerek büyüdüm ve yeteneklerine hayran kaldım. Topa onun kadar iyi vuran başka bir oyuncu daha görmediğimi söyleyebilirim. Uzaktan çektiği şutlar ve pas becerisi üst seviyedeydi. Ayrıca büyük maçlarda sahaya koyduğu karakter de bana ilham verdi.

Oyun stilleriniz arasında benzerlik görüyor musun?

Oyunun her yönüne katkı yapıyor olmamız bakımından ciddi benzerlik olduğunu düşünüyorum. O da bir pozisyonda hücuma destek verir, hemen ardından kendi ceza sahasında rakip atakları karşılardı. Ayrıca rakip kim olursa olsun her maça aynı konsantrasyonla çıkardı. Kısacası hiç kimseden korkmazdı, ben öyleyim!

Sert müdahalelerden ekstra keyif aldığını söyleyebilir miyiz?

Premier Lig’deki sertlik düzeyi, dünyanın başka hiçbir liginde yok. Bazı oyuncular aşırı sert oynuyor ama bundan şikayetçi olmak anlamsız. Ben de sahada bana yapılan hiçbir sert hareket karşısında geri adım atmıyorum çünkü rakibin beni korkutmasına izin verirsem başarılı olamam.

Kendini büyük maçlara zihinsel olarak nasıl hazırlıyorsun? Üzerindeki baskı seni nasıl etkiliyor?

Açıkçası her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. O yüzden benim için küçük ya da büyük maç fark etmiyor. Futbola başladığımdan bu yana böyleyim. Rakibe konsantre olmak yerine kendi yeteneklerime güvenmeyi tercih ediyorum. Aklımda sadece maçı kazanmak oluyor.

1. Lig’de MK Dons forması giydikten sonra Premier Lig’de Tottenham’la mücadele ettin. İki lig arasındaki en büyük farklılıklar nelerdi?

Fiziksel mücadele anlamında ciddi bir fark var. Premier Lig’de savunma oyuncuları daha iri ve hızlı ama bundan da önemlisi, oynanan oyunun sürat açısında birkaç tık yukarıda olması. Tottenham formasıyla Premier Lig’de oynamaya başladığımda vakit kaybetmeden uyum sağlamam gerektiğini anladım çünkü bu seviyede 1 saniye bile geç kalırsanız topu kalenizden çıkarırsınız!

10 numara rolünde başarılı olmak için doğru pozisyon alma becerisinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsun?

Bu rolde oynarken rakip savunma arasında boşluk bulmak her zaman kolay olmuyor. O yüzden maçın her saniyesinde en iyi pozisyonu almak için savaş veriyorsunuz. En doğru hamleyi yapana kadar sürekli hareket halinde olmak zorundasınız. Doğru pozisyon aldığınız sürece rakip savunma hattını dengesiz yakalama ihtimaliniz artar.

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