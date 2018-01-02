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Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

By on 2 Ocak 2018
Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

Zorlu bir ilk devreyi geride bırakan Süper Lig takımları ikinci devre hazırlıkları için Antalya kampı yolculuğuna çıkmaya başladı

Her kış olduğu gibi bu kış da Antalya kampı birçok takıma devre arasında ev sahipliği yapacak. Lider Başakşehir ve “üç büyükler” Belek’te devre arasında kondisyon depolayacaklar.

Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın bugün start verdiği Antalya kampı, bugünden itibaren 16 Ocak’a kadar Süper Lig ekiplerinin hepsine kapılarını açacak. 3 Ocak’ta Beşiktaş’ın gideceği Antalya’ya, 4 Ocak’ta Fenerbahçe ve Başakşehir de ilk antrenmanlarını yapmak üzere uçacaklar.

Galatasaray’ın Antalya kampı diğer takımların tamamından sonra olacak. Fatih Terim ile sözleşme imzaladıktan sonra büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip 7 Ocak Pazar günü topbaşı yapacak.

Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

Ligdeki takımların devre arası kamp programı

Takım

Kamp yeri

Kamp tarihi

Medipol Başakşehir

Belek

4-12 Ocak

Galatasaray

Belek

7-15 Ocak

Fenerbahçe

Belek

4-12 Ocak

Beşiktaş

Belek

3-? Ocak

Kayserispor

Belek

4-16 Ocak

Göztepe

Belek

2-13 Ocak

Trabzonspor

Belek

4-14 Ocak

Demir Grup Sivasspor

Side

3-15 Ocak

Bursaspor

Belek

3-11 Ocak

Evkur Yeni Malatyaspor

Belek

3-15 Ocak

Kasımpaşa

Belek

2-14 Ocak

Teleset Mobilya Akhisarspor

Belek

3-13 Ocak

Aytemiz Alanyaspor

Alanya

5-13 Ocak

Osmanlıspor

Belek

3-12 Ocak

Antalyaspor

4-? Ocak

Atiker Konyaspor

Belek

3-15 Ocak

Gençlerbirliği

Belek

2-12 Ocak

Kardemir Karabükspor

Belek

3-14 Ocak

 

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