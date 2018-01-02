Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

Zorlu bir ilk devreyi geride bırakan Süper Lig takımları ikinci devre hazırlıkları için Antalya kampı yolculuğuna çıkmaya başladı

Her kış olduğu gibi bu kış da Antalya kampı birçok takıma devre arasında ev sahipliği yapacak. Lider Başakşehir ve “üç büyükler” Belek’te devre arasında kondisyon depolayacaklar.

Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın bugün start verdiği Antalya kampı, bugünden itibaren 16 Ocak’a kadar Süper Lig ekiplerinin hepsine kapılarını açacak. 3 Ocak’ta Beşiktaş’ın gideceği Antalya’ya, 4 Ocak’ta Fenerbahçe ve Başakşehir de ilk antrenmanlarını yapmak üzere uçacaklar.

Galatasaray’ın Antalya kampı diğer takımların tamamından sonra olacak. Fatih Terim ile sözleşme imzaladıktan sonra büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip 7 Ocak Pazar günü topbaşı yapacak.

Ligdeki takımların devre arası kamp programı

Takım Kamp yeri Kamp tarihi Medipol Başakşehir Belek 4-12 Ocak Galatasaray Belek 7-15 Ocak Fenerbahçe Belek 4-12 Ocak Beşiktaş Belek 3-? Ocak Kayserispor Belek 4-16 Ocak Göztepe Belek 2-13 Ocak Trabzonspor Belek 4-14 Ocak Demir Grup Sivasspor Side 3-15 Ocak Bursaspor Belek 3-11 Ocak Evkur Yeni Malatyaspor Belek 3-15 Ocak Kasımpaşa Belek 2-14 Ocak Teleset Mobilya Akhisarspor Belek 3-13 Ocak Aytemiz Alanyaspor Alanya 5-13 Ocak Osmanlıspor Belek 3-12 Ocak Antalyaspor – 4-? Ocak Atiker Konyaspor Belek 3-15 Ocak Gençlerbirliği Belek 2-12 Ocak Kardemir Karabükspor Belek 3-14 Ocak

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