Devre arası için takımların tercihi Antalya kampı

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Her kış olduğu gibi bu kış da Antalya kampı birçok takıma devre arasında ev sahipliği yapacak. Lider Başakşehir ve “üç büyükler” Belek’te devre arasında kondisyon depolayacaklar.
Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın bugün start verdiği Antalya kampı, bugünden itibaren 16 Ocak’a kadar Süper Lig ekiplerinin hepsine kapılarını açacak. 3 Ocak’ta Beşiktaş’ın gideceği Antalya’ya, 4 Ocak’ta Fenerbahçe ve Başakşehir de ilk antrenmanlarını yapmak üzere uçacaklar.
Galatasaray’ın Antalya kampı diğer takımların tamamından sonra olacak. Fatih Terim ile sözleşme imzaladıktan sonra büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip 7 Ocak Pazar günü topbaşı yapacak.
|
Takım
|
Kamp yeri
|
Kamp tarihi
|
Medipol Başakşehir
|
Belek
|
4-12 Ocak
|
Galatasaray
|
Belek
|
7-15 Ocak
|
Fenerbahçe
|
Belek
|
4-12 Ocak
|
Beşiktaş
|
Belek
|
3-? Ocak
|
Kayserispor
|
Belek
|
4-16 Ocak
|
Göztepe
|
Belek
|
2-13 Ocak
|
Trabzonspor
|
Belek
|
4-14 Ocak
|
Demir Grup Sivasspor
|
Side
|
3-15 Ocak
|
Bursaspor
|
Belek
|
3-11 Ocak
|
Evkur Yeni Malatyaspor
|
Belek
|
3-15 Ocak
|
Kasımpaşa
|
Belek
|
2-14 Ocak
|
Teleset Mobilya Akhisarspor
|
Belek
|
3-13 Ocak
|
Aytemiz Alanyaspor
|
Alanya
|
5-13 Ocak
|
Osmanlıspor
|
Belek
|
3-12 Ocak
|
Antalyaspor
|
–
|
4-? Ocak
|
Atiker Konyaspor
|
Belek
|
3-15 Ocak
|
Gençlerbirliği
|
Belek
|
2-12 Ocak
|
Kardemir Karabükspor
|
Belek
|
3-14 Ocak
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