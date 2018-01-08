Devre arası transfer döneminin rekor transferleri: İlk 10

Genellikle devre arası transfer döneminde büyük meblağlar ödenmese de bu her zaman böyle olmuyor!

Neymar’ın 222 milyon euro bedelle transfer rekorunu kırdığı futbol piyasasında, yaz transfer dönemleri büyük kulüplerin kasasında oldukça hasar bırakıyor. Artık bu hasar yalnızca yaz transfer dönemiyle de bitmiyor. Devre arası transfer sezonu başta Çin Ligi takımları olmak üzere bir çok ligde imzaların ve paraların havada uçuştuğu dönem oldu. En son Coutinho’nun transferiyle beraber devre arası transfer sezonunda rekor ücret tavan yaptı. Bizler de bundan yola çıkarak kış döneminde futbol tarihinin en pahalı 10 transferini inceledik.

10- Edin Dzeko : Wolfsburg’dan Manchester City’e/ 2010-11 37 milyon euro

9- Lucas Moura: Sao Paulo’dan PSG’ye/ 2012-13 40 milyon euro

8- Julian Draxler: Wolfsburg’dan PSG’ye/ 2016-17 40 milyon euro

7- Andy Carroll: Newcastle United’dan Liverpool’a/ 2010-11 41 milyon euro

6- Jackson Martinez: Porto’dan Evergrande’ye / 2015-16 42 milyon euro

5- Juan Mata: Chelsea’den Manchster United’a/ 2013-14 44,73 milyon euro

4- Alex Teixeira: Şahtar’dan JS Suning’e / 2015-16 50 milyon euro

3- Fernando Torres: Liverpool’dan Chelsea’ye/2010-11 58,50 milyon euro

2- Oscar: Chelsea’den SPIG’e / 2016-17 60 milyon euro

1- Philippe Coutinho: Liverpool’dan Barcelona’ya / 2017-18 120 milyon euro

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