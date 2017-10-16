Didier Drogba, Phoenix Rising’de şaşırtmaya devam ediyor

Kariyerini Amerika’da, MLS‘in bir alt ligi olan USL ekiplerinden Phoenix Rising’de sürdüren Didier Drogba, profesyonel futbolculuğun tanımını yeniden yapıyor

Chelsea’deki kariyeriyle dünyaya adını duyuran Fildişi Sahili ve Fransa vatandaşı Didier Drogba, Phoenix Rising‘de performansıyla Chelsea taraftarlarını harekete geçirdi. Chelsea taraftarı sosyal medya kullanıcılarının başlattıkları kampanya ne kadar işe yarar bilinmez ama futbolcu izleyenlere parmak ısırtmaya devam ediyor. United Soccer League’de rakip Portland Timbers II karşısında 4-2 galip gelen takımın dinamosu olan eski Galatasaraylı futbolcu, arka arkaya dört futbolcuyu çalımlayarak attığı golle izleyenleri şaşırttı.

Bu, takımının 3’üncü golü olduğu için puan tablosunda ciddi bir değeri olmasa da, golün şekli Drogba ve tüm veteran futbolcular için büyük önem taşıyor. Zira futbolcu, fiziksel mental açıdan Chelsea günlerinden çok da uzaklaşmış değil. Tecrübesi ve yaşından etkilenmeyen fiziğiyle rakiplerini tedirgin eden ikonik futbolcunun Chelsea’ye transfer olmayı hak ettiği ve Antonio Conte’nin problemlerinin birçoğunu çözeceğine inanılıyor.

Drogba takımının USL’de bu sezon oynadığı 13 maçın tamamında forma giydi ve attığı 8 golün yanında 3 de asist yaptı. Futbolcunun sözleşmesi kasım ayının sonunda bitecek ancak henüz futbolu bırakmakla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.

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