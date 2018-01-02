Diego Costa itiraf etti: “Bugünü uzunca bir süre bekledim”

Diego Costa pazar günü resmi imzayı attıktan sonra geçirdiği zorlu süreci düzenlediği basın toplantısında büyük bir içtenlikle anlattı

Eylül ayında Chelsea’den transfer edilmesine karşın, Atletico Madrid’in transfer yasağı nedeniyle forma giyemeyen Diego Costa “Beni geri getirmek için gösterdikleri çabadan ötürü kulübe teşekkür ediyorum. Onlara tüm kalbimle teşekkür ediyorum “diye sözlerine başladı. “Bugünü uzunca bir süre bekledim. Sıkı çalıştım ve antrenmanlara katıldım. Ancak yapacak başka bir şey yoktu. Oynamam gerekiyor, antrenmanlardan bıktım” dedi. Chelsea dönemi için gelen soruya “Orada insanlar bana çok yardım etti ve hayatımı kolaylaştırdı. Onlar harika bir kulüp ve orada çok iyi anılar biriktirdim. Yalnız orada oynarken İngilizceyi öğrenemedim ve bundan utanç duyuyorum” dedi. Bilindiği gibi Conte ve Costa bir türlü anlaşamadığı için Chelsea, Diego Costa’yı satış listesine çıkardı ve bu gerilimin başka boyutlara tırmanmasını önledi.

Eylül ayından bu yana geçen 3 ayda yalnızca antrenman yapmak zorunda kalan Costa, “İyi hazırlandım ve çok çalıştım. Takıma yardımcı olmaya, gol atmaya hazırım” derken, Başkan Cerezo “Bugün size hiçbir tanıtıma ihtiyaç duymayan bir futbolcuyu sunuyoruz. Burası onun evi ve biz de onu mümkün olan en iyi şekilde karşılayacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Costa ile Sevilla’dan transfer edilen Vitolo, Atletico Madrid formasıyla Wanda Metropolitano Stadı‘nda kendilerini bekleyen 20 bin taraftarın karşısına çıktı.

Teknik direktör Simeone’nin görev vermesi halinde Diego Costa’nın, Atletico Madrid’in 3 Ocak Çarşamba günü Lleida Esportiu’ya konuk olacağı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında oynaması bekleniyor.

Diego Costa, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 134 resmi karşılaşmada; 64 gol, 22 asist üretmeyi başarmıştı.

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