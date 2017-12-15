Diego Maradona, Real Madrid başkanına Gareth Bale’i satıp, yerine Kylian Mbappe’yi almasını tavsiye etti

Efsane futbolcu Diego Maradona, Florentino Perez’e bir tavsiyede bulunarak Gareth Bale‘i satması ve ara transfer döneminde Kylian Mbappe ile anlaşılması durumunda takımın La Liga’da şampiyonluk şansının devam edebileceğini söyledi. Yine Maradona’nın AS Gazetesi’ne verdiği röportajda söylediğine göre Perez’in cevabı “Elimde zaten Cristiano Ronaldo var.”

Röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle:

“Real Madrid’in hali hazırda başarılı bir takım olduğunu söylemek güç. Real Madrid’de şu an hayran olduğum tek şey Karim Benzema’nın performansı. Bale’in satılması ve Kylian Mbappe ile anlaşılması durumunda takımın rahatlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu Bale için de kötü bir sonuç olmaz. Inter ya da Milan’da çok başarılı olacaktır.”

“İşin ilginç tarafı Barcelona da elinden gelenin en iyisini yapmıyor. Sezon başında Neymar’ın transferini yaparak olay yaratan PSG çok mu iyi? Hayır. Beni tatmin etmiyorlar. Neymar’a çok bağımlılar ve takımdan onu çıkardığınızda bir futbolcudan fazlasını kaybedecekler.”

“Bugün futbol oynamaya devam ediyor olsam Messi ve Ronaldo’nun kazandığından daha fazla Ballon d’Or kazanırdım. Benim zamanımda futbol oynamak şimdikine kıyasla çok daha zordu. Fiziki şartlar her geçen gün daha iyiye gidiyor. VAR uygulamasını da çok yerinde buluyorum.

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