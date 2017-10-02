Diego Simeone: “Griezmann takımıma kötü bir alışkanlık kazandırdı!”

UEFA’nın Atletico Madrid’e getirdiği transfer yasağından sonra büyük bir vefa örneği göstererek kendisine gelen teklifleri reddeden Griezmann, Diego Simeone tarafından suçlu bulundu!

La Liga ekiplerinden Laganes deplasmanından puansız dönülmesinin üzerinden Atletico Madrid patronu Diego Simeone, takımın durumunu değerlendirdi. “Bu maçta bir kez daha gördük ki Antoine Griezmann bize kötü alışkanlıklar kazandırmış bir oyuncudur. Takımın hücum sorununu neredeyse tek başına çözüyor ve çözmeyi başaramadığında da işte böyle tatsız sonuçlar alıyoruz. Gol atmayı başarabiliyorsa ne mutlu bize ama ondan tek başına tüm işlerin altından kalkmasını beklememiz haksızlık! Üzerindeki yükü dağıtmak zorundayız çünkü futbol böyle oynanmaz!”

Ligin 2’nci sırasına yerleşme fırsatını kaçırdıkları için öfkeli olan 47 yaşındaki teknik direktör, ocak ayında Diego Costa’yı takıma kazandırarak bu sorunu kökten çözmeyi planlıyor ancak öncelikle Griezmann için Manchester United scout’larına talimat veren Jose Mourinho’nun 88 milyon euro’luk teklifle Atletico Madrid‘in kapısını çalmaya hazırlanan Manchester United’dan kurtulması gerekecek!

La Liga’da 7’nci hafta maçları geride kalırken Atletico Madrid’in Barcelona, Sevilla ve Valencia’nın ardında 15 puanı bulunuyor.

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