Dimitar Berbatov, hayatını değiştiren maçları seçti

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Dimitar Berbatov: “Sezon başında kim Bayern Leverkusen’in Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağını söyleyebilirdi ki? Çeyrek finalde Liverpool’u yenmek inanılmazdı! Karşımızda Avrupa’nın en köklü ve renkli kulüplerinden biri vardı. Onlara karşı gol attıktan sonra kendimi çimdiklemem gerekti! Oyuna ikinci yarı girmiştim. Attığım gol skorun 3-1’e gelmesini sağlamıştı. Maçtan sonra da o mutluluk beni uzunca bir süre idare etti.”
“En iyi oyunculara sahip, ‘büyük’ takımlarla mücadele etmeyi daima sevmişimdir. Chelsea finalin favorisiydi ve John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba ve Leverkusen’deki eski takım arkadaşım Michael Ballack gibi harika oyunculara sahiplerdi. Buna rağmen kazanacağımıza emindim. Penaltıdan attığım golle skora eşitlik getirdim ve Jonathan Woodgate de uzatmalarda attığı golle bize kupayı kazandırdı.”
“İnsanlar bana sürekli en sevdiğim golümün hangisi olduğunu soruyor. Açıkçası favorim yok. Her golümü seviyorum! Blackburn’e karşı bir maçta 5 gol atmak oldukça özeldi. O sezon şampiyonluğu kazandık, Şampiyonlar Ligi finaline çıktık ve gol kralı oldum. Yani her şey iyiydi!”
“Topa her dokunduğumda eski bir Spurs oyuncusu olduğum için beni yuhalayan Arsenal taraftarlarını duyuyordum. Ben de kendi kendime ‘Endişe etme, sana da sıra gelecek’ diyordum. Ve geldi! Fırsat bulduğum ilk anda golümü attım. 3-1 kazandık ve bu çeyrek finale çıkmamıza yardımcı oldu.”
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