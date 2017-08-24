Dimitar Berbatov, hayatını değiştiren maçları seçti

Dimitar Berbatov, Hindistan Süper Lig ekiplerinden Kerala Blasters takımına transfer oldu. 36 yaşındaki yaşındaki futbolcu, hayatını değiştiren maçları seçti

Leverkusen 4 Liverpool 2

9 Nisan 2002 Şampiyonlar Ligi

Dimitar Berbatov: “Sezon başında kim Bayern Leverkusen’in Şampiyonlar Ligi finaline çıkacağını söyleyebilirdi ki? Çeyrek finalde Liverpool’u yenmek inanılmazdı! Karşımızda Avrupa’nın en köklü ve renkli kulüplerinden biri vardı. Onlara karşı gol attıktan sonra kendimi çimdiklemem gerekti! Oyuna ikinci yarı girmiştim. Attığım gol skorun 3-1’e gelmesini sağlamıştı. Maçtan sonra da o mutluluk beni uzunca bir süre idare etti.”

Tottenham 2 Chelsea 1

24 Şubat 2008 Lig Kupası Finali

“En iyi oyunculara sahip, ‘büyük’ takımlarla mücadele etmeyi daima sevmişimdir. Chelsea finalin favorisiydi ve John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba ve Leverkusen’deki eski takım arkadaşım Michael Ballack gibi harika oyunculara sahiplerdi. Buna rağmen kazanacağımıza emindim. Penaltıdan attığım golle skora eşitlik getirdim ve Jonathan Woodgate de uzatmalarda attığı golle bize kupayı kazandırdı.”

Man United 7 Blackburn 1

27 Kasım 2010 Premier Lig

“İnsanlar bana sürekli en sevdiğim golümün hangisi olduğunu soruyor. Açıkçası favorim yok. Her golümü seviyorum! Blackburn’e karşı bir maçta 5 gol atmak oldukça özeldi. O sezon şampiyonluğu kazandık, Şampiyonlar Ligi finaline çıktık ve gol kralı oldum. Yani her şey iyiydi!”

Arsenal 1 Monaco 3

25 Şubat 2015 Şampiyonlar Ligi

“Topa her dokunduğumda eski bir Spurs oyuncusu olduğum için beni yuhalayan Arsenal taraftarlarını duyuyordum. Ben de kendi kendime ‘Endişe etme, sana da sıra gelecek’ diyordum. Ve geldi! Fırsat bulduğum ilk anda golümü attım. 3-1 kazandık ve bu çeyrek finale çıkmamıza yardımcı oldu.”

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