Dünya Kupası grup analizi | A grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde ilk durağımız A grubu

A grubu

Rusya

Uruguay

Mısır

Suudi Arabistan

İlginç bir grup

Normal şartlarda Rusya ev sahibi olmasaydı katılabilir miydi? Orası muamma! Uruguay mutlak favori, Mısır’da çoğu şey Salah’a bağlı. Suudi Arabistan ise 1 puan alırsa kendini şanslı hissedebilir.

Suudi Arabistan dışında 3 takımın da birbirinden puan olma olasılığı var. Eğer 4 takım da gününde olursa Uruguay ve Mısır’ın çıkma olasılığı yüksek. Rusya’nın en büyük itici gücü ise taraftarı olacağı için Mısır ile oynayacakları karşılaşma büyük bir önem arz ediyor.

Uruguay

Kadro

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Defans: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

Taktik

Takımın başında 12 seneyi deviren Oscar Tabarez kafasındaki sisteme göre değil, oyuncu havuzuna göre şablon çizen bir teknik adam. Suarez ve Cavani gibi ileri uçta 10 üzerinden 9’luk iki oyuncusu bulunan Tabarez, 4-4-2 sistemini tercih ediyor. Bazı maçlarda Suarez’i kanat forvet olarak da kullanansalar da en çok verim aldıkları sistem 4-4-2.

İskelet 5’li

Atanı ve tutanı iyi olan Uruguay’da kalede yine Muslera, forvette Suarez-Cavani ikilisi olacaktır. Stoper tandemindeyse Atletico Madrid’den takım arkadaşları Godin ve Gimenez tercih edilecektir.

Dikkat çekici 3 başlık

Ceza sahasında uçan sineği bile kalenin içine sokabilecek forvetler

Kafa topları bırakmayan stoperler

Başarılı kontra atak oyunları

Mısır

Kadro

Kaleci: Essam El-Hadary (El Taawoun), Muhammed El-Shenawy, Sherif Ekramy (El Ehli)

Defans: Ahmed Fathi, Saad Samir, Ayman Ashraf (El Ehli), Muhammed Abdel-Shafy (El Fetih), Ahmed Hegazi, Ali Gabr (West Bromwich Albion), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek)

Orta saha: Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Abdel-Razık Shikabala (El Raed), Abdallah El-Said (El Ehli), Sam Morsy (Wigan), Muhammed Elneny (Arsenal), Mahmoud Kahraba (İttihad), Ramadan Sobhi (Stoke City), Mahmoud Trezeguet (Kasımpaşa), Amr Warda (Atromitos)

Forvet: Marwan Mohsen (El Ehli), Muhammed Salah (Liverpool)

Taktik

Yakından tanıdığımız ve “finallerin kaybeden adamı” olarak da bilenen Hector Cuper Mısırlıların patronu olarak Dünya Kupası’nda boy gösterecek. Cuper her zaman olduğu gibi 4-2-3-1 sistemi ile sahaya çıkıp kanatlardan içeri kat ederek gol arayan ve uzun top oynayan bir takım izlettirecektir.

İskelet 5’li

Hayal edilenin de ötesinde bir sezon geçiren ancak Şampiyonlar Ligi’nde sakatlanan Salah’ın ilk maçta oyanayıp oynamayacağı belirsiz. Biz oynayacağını düşünelim ve onu ilk sıraya yazalım. Kasımpaşa’dan Trezeguet ve Arsenal’den Elneny’nin ilk 11’deki yerleri neredeyse kesin. On numara pozisyonunda oynayan Said ve West Bromwich’in vazgeçilmez stoperi Hegazy diğer iki isim olacaktır.

Dikkat çekici 3 başlık

Mısır Kralı Mohamed Salah!

Takım olabilecekler mi?

Kanattan içeri gir ve vur!

Rusya

Kadro

Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrei Lunev (Zenit)

Defans: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Zenit), Sergey Ignashevich, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny)

Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)

Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar)

Taktik

Spartak Moskova ve Dinamo Moskova’dan tanıdığımız Stanislav Cherchesov, Rusya Milli Takımı’nın başında ev sahibi ülkenin teknik adamı olarak saha kenarında yerini alacak. 3-5-2 sistemini benimseyen Rus teknik adam, katı defansif felsefesiyle öne çıkıyor.

İskelet 5’li

Yeri garanti olan tek isim kaleci Akinfeev. Ardından yazılacak iki isim ise Dzagoev ve forvet Smolov olacaktır. Cherchesov’in diğer iki kozu ise stoperler Granat ve Kudryashov. Kokorin, Dzhikiya ve Vasin’in sakatlıklarından sonra iskeletin büyük bir yara aldığını belirtmekte fayda var.

Dikkat çekici 3 başlık

Gruplarda elenen ev sahibi olurlar mı?

Çok defans mı?

3 maçta 3 gol atabilirler mi?

Suudi Arabistan

Kadro

Kaleciler: Abdullah Al Mayouf (Al Hilal), Yasser Al Mosailem (Al Hilal), Waleed Abdullah (Al Nassr)

Defans: Muhammad Al Burayk (Al Hilal), Osama Hawsawi (Al Hilal), Omar Hawsawi (Al Nassr), Motaz Hawsawi (Al Ahli), Yasser Al Shahrani (Al Hilal), Saeed Al Mowaled (Al Ahli), Ali Al Bulaihi (Al Hilal), Mohammed Jahfali (Al Hilal)

Orta saha: Salman Al-Faraj (Al Hilal), Abdulmalek Al Khaibri (Al Hilal), Abdullah Otayf (Al Hilal), Nawaf Al Abed (Al Hilal), Salem Al Dawsari (Villareal), Taisir Al-Jassim (Al Ahli), Yahya Al-Shehri (Leganes), Fahad Al-Muwallad (Levante), Mohammed Al-Kuwaykibi (Al Ettifaq)

Forvet: Mohammad Al-Sahlawi (Al Nassr), Muhannad Assiri (Al Ahli), Haroune Camara (Al Qadsiah)

Taktik

Takımın başında Arjantinli teknik direktör Juan Antonio Pizzi var ve takımına ofansif oyun sergiletmekte ısrarlı. 4-3-3 sitemiyle ileride topa hakim olma üzerine kurulu sistemde rakiplerine korku salmaya çalışacaklar. Tabii bu rakiplere karşı bu kadar cesur olmasalar fena olmaz!

İskelet 5’li

Abdullah Al-Muaiouf , Yahya Al-Shehri, Salem Al Dawsari, Fahad Al-Muwallad ve Mohammad Al-Sahlawi, Suudi Arabistan adına sahada fark yaratacak iskelet oyuncular olacaklar.

Dikkat çekici 3 başlık

1 puan alabilirler mi?

Muslera’ya kim gol atabilecek?

Salah’ı nasıl durduracaklar?

Yazı: Burak Özgül

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