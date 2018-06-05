Dünya Kupası grup analizi | B grubu

2018 Rusya Dünya Kupası grup analizlerinde ikinci durağımız B grubu

B Grubu

Portekiz

İspanya

Fas

İran

2 favori, 2 kader mahkumu!

Grup kuraları çekildiğinde ilk 2 sıranın net bir şekilde dillendirildiği bir grup oldu. Ronaldo önderliğindeki Portekiz ve kaldırılmadık kupa bırakmayan İspanya net favori olarak öne çıkan 2 takım.

Fas ve İran’ın şanstan daha fazlasına ihtiyaçları var. Özellikle Fas Milli Takımı’nda yetenekli oyuncular olsa da, henüz gruptan çıkabilmek için yeterli takım olabilme iç güdüsüne sahip değiller. Yine de bu oyunun futbol olduğunu unutmamak gerek…

Portekiz

Kaleciler: Rui Patricio (Sporting), Beto (Göztepe), Anthony Lopes (Lyon)

Defans: CedricSoares (Southampton), Ricardo Pereira (Porto),Pepe (Beşiktaş), Ruben Dias (Benfica),

Bruno Alves (Rangers), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Dortmund), Mario Rui (Napoli)

Orta Saha: William Carvalho (Sporting), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), Bruno Fernandes (Sporting),

Adrien (Leicester), Joao Moutinho (Monaco), Bernardo Silva (ManchesterCity), Gelson Martins (Sporting), Ricardo Quaresma (Beşiktaş), Joao Mario (West Ham)

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Andre Silva (Milan) Gonçalo Guedes (Valencia)

Taktik

Fernando Santos’un hocalığında 2016 yılında Avrupa Şampiyonu olan Portekiz’in bu başarıyı Dünya Kupası’nda sürdürmesi için çok daha fazlasına ihtiyaç duyacak. o sene kazandıkları kupada elmas şeklinde 4-4-2 ile sahaya yayılıp, orta sahada enleşip-genleşmeyi fevkalede uyguluyorlardı. Bu dönem ise çağrılan oyuncular ve oynanan hazırlık maçları bizlere gösterdiki yine 4-4-2 ile sahaya yayılacaklar ancak bu kez elmas şeklinde değil, kanatlı versiyonu ile!

Topun arkasına hızlı geçip takım savunmasını iyi yapabilen Portekiz, hücumda Ronaldo başta olmak üzere bireysel yetenekleri kullanacaktır. Topa sahip olmayı sevseler de atağın nasıl olgunlaşacağına yine Ronaldo karar verecek.

İskelet 5’li

Cristiano Ronaldo tek başına bir iskelet olarak kabul etmezsek onu 1’inci sıraya yazabiliriz. Kaleci Patrico, stoper Pepe, defansif orta saha Carvalho ve sağ kanat ve sağ iç oyuncusu Bernardo Silva, iskeletin diğer parçaları.

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İspanya

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Savunma: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid)

Taktik

4-3-3… Pas, pas, pas… De Gea’dan başlayarak Diego Costa’ya kadar topa sahip olarak sabırlı paslarla kale önüne ilerleyecek olan İspanya yine bildiğimiz gibi.

Proje takımı oldukları için sürekli taktik değiştirmeyen ve belirli oyuncuları sabit kalan İspanya’nın, topu kaybettikten sonraki presi bile onların projesinin parçası. Kompakt oyunun başlığı olan İspanya’nın yine paslarla rakiplerine korku salacağı aşikar. Onların taktiğini detaylı anlatmak, bir öğrenciye 12 sene boyunca kümeleri anlatmak gibi. Bildiğiniz gibi!

İskelet 5’li

Tahtaya yazılacak ilk isim Iniesta olacaktır. Örümcek adam Busquets, stoperler Ramos-Pıque ve ahtapot kaleci De Gea, Julen Lopetegui’nin kozları olacaktır. İskeleti en sağlam takım olan İspanya’da bu rakam 8-9’a kadar da çıkabilir!

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Xavisiz Dünya Kupası…

Fas

Kaleciler: Bono (Girono) – Munir (Numancia) – Ahmed Tagnaouti (Ittihad Tanger)

Defans: Badr Banoun (Raja Casabla) – Medhi Benatia (Juventus) – Achraf Hakimi (Real Madrid) – Hamza Mendly (Lille) – Manuel da Costa (Başakşehir)

Orta saha: Sofyan Amrabat (Feyenoord) – Youssef Ait Bennasser (Caen) – Younes Belhanda (Galatasaray) – Mbark Boussoufa (Al-Jazira) – Mehdi Carcela-Gonzalez (Standard Liege) – Nabil Dirar (Fenerbahçe) – Karim El Ahmadi (Feyenoord) – Faycal Fajr (Getafe) – Amine Harit (Schalke) – Romain Saiss (Wolves)-Hakim Ziyech (Ajax)

Forvet: Aziz Bouhaddouz (St.Pauli) – Khalid Boutaib (Malatyaspor) – Ayoub El Kaabi (Null)

Taktik

Kadrosunda Avrupa’dan birçok isme yer veren Fas, belki de tarihinin en etkili isimleriyle Dünya Kupası’na katılacak. Herve Renard önderliğinde sürpriz arayacak Fas Milli Takımı’nı sahada 4-1-4-1 taktiğiyle görecek olsak da bazı maçlarda radikal karar alıp 3-4-3’e de dönebilirler. Afrika Uluslar Kupası’nda da buna benzer bir yol izlediklerini de unutmamak gerek. Kadro yapısına baktığımızda bireysel becerileri yüksek birçok isim var. Açık oynayan takımlara karşı her zaman bir fırsat bulabilecek kapasiteye sahip bir takım.

İskelet 5’li

Juventuslu stoper Benatia, Fenerbahçe’nin sağ koridor oyuncusu Nabil Dirar, Galatasaray’ın orta sahadaki kilit pas ustası Belhanda, Ajax’ın yetenekli oyuncusu Ziyech ve Malatyaspor’un başarılı forveti Boutaib, Fas Milli takımının omurgasını oluşturan isimler.

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İran

Kaleciler: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo)

Defans: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Orta Saha: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athenes), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal),Ehsan Hajisafi (Olympiakos), Vahid Amiri (Persepolis), Ali Gholizadeh (Saipa), Karim Ansarifard (Olympiakos)

Forvet: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Mahdi Taremi (Al-Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen)

Taktik

Savun… 4-2-3-1 orjinli sahaya çıkan İran Milli Takımı, savunma yapmayı ve kontralarda gol aramayı seven bir takım. Topun arkasına geçip sabırla set oyunu oynayan ve topu kazandıktan sonra hızlıca topu kanatlardan içeri servis ederek sonuca gitmeye çalışan Asya temsilcisi, az gol yiyerek adından söz ettirebilir. Tabii İspanya ve Portekiz’in olduğu grupta bu ne kadar mümkünse!

İskelet 5’li

Forvet Azmoun, orta saha oyuncuları Amiri ve Hajisafi, stoperler Pouraliganji ve Montazeri, Carlos Queiroz’in ilk tercihleri olacaktır.

Dikkat çekici 3 başlık

Az ye…

Daha az ye…

Mümkünse yeme…

Yazı: Burak Özgül

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